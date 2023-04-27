Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Таиланде установилась экстремальная погода, людей попросили оставаться дома

Жара в Таиланде Фото: pixabay
В настоящее время Таиланд находится в тисках экстремальной погоды, а температура воздуха достигает высот, превышающих те, которые может выдержать человеческий организм, сообщает Zakon.kz.

Эксперты прогнозируют, что жара может продлиться до конца лета, вызывая опасения за благополучие людей.

Отмечается, что при высоких температурах и высокой влажности человеческое тело с трудом охлаждается, так как пот не может испаряться на коже во влажном воздухе.

Это может привести к серьезным проблемам для организма, так как при температуре выше 40 градусов тело может стать гипертермическим, что может вызвать такие симптомы, как учащенный пульс, отсутствие потоотделения, обморок и даже кома.

Сильная жара и влажность могут привести к тому, что организм человека перестанет регулировать внутреннюю температуру. Учитывая это, власти страны призвали людей оставаться в помещениях, поскольку в некоторых местах индекс жары уже достигает 54 градусов.

Метеорологический департамент Таиланда выпустил предупреждения по всей стране. При этом прогнозируется, что индекс жары составит около 54 градусов по Цельсию на востоке страны, а также на юге и на острове Пхукет. В Бангкоке последние несколько дней температура воздуха составляет около 37 градусов по Цельсию, что с учетом влажности больше похоже на 40 градусов.

Дополнительные опасения вызывают пожары в стране, вызванные как экстремальной жарой, так и незаконным выжиганием полей фермерами, что способствует ухудшению качества воздуха.

Читайте также

В замке Галкина и Пугачевой планируют разместить "самый большой в Европе" крематорий

В Тегеране назначат специального торгового представителя Казахстана

Дожились: Байден забыл свой возраст

Данияр Кунафин
Таиланд
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кариму Масимову вынесли приговор
Кариму Масимову вынесли приговор
Разработаны правила назначения выплаты на погребение
В Казахстане разработали новые правила назначения выплаты на погребение
какие размеры пособия получают многодетные семьи в 2023 году
Какие размеры пособий получают многодетные семьи в 2023 году
Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова разгневали фанатов
Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова разгневали фанатов
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления