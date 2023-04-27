В Таиланде установилась экстремальная погода, людей попросили оставаться дома

В настоящее время Таиланд находится в тисках экстремальной погоды, а температура воздуха достигает высот, превышающих те, которые может выдержать человеческий организм, сообщает Zakon.kz.

Эксперты прогнозируют, что жара может продлиться до конца лета, вызывая опасения за благополучие людей.



Отмечается, что при высоких температурах и высокой влажности человеческое тело с трудом охлаждается, так как пот не может испаряться на коже во влажном воздухе.



Это может привести к серьезным проблемам для организма, так как при температуре выше 40 градусов тело может стать гипертермическим, что может вызвать такие симптомы, как учащенный пульс, отсутствие потоотделения, обморок и даже кома.

Сильная жара и влажность могут привести к тому, что организм человека перестанет регулировать внутреннюю температуру. Учитывая это, власти страны призвали людей оставаться в помещениях, поскольку в некоторых местах индекс жары уже достигает 54 градусов.

Метеорологический департамент Таиланда выпустил предупреждения по всей стране. При этом прогнозируется, что индекс жары составит около 54 градусов по Цельсию на востоке страны, а также на юге и на острове Пхукет. В Бангкоке последние несколько дней температура воздуха составляет около 37 градусов по Цельсию, что с учетом влажности больше похоже на 40 градусов.

Дополнительные опасения вызывают пожары в стране, вызванные как экстремальной жарой, так и незаконным выжиганием полей фермерами, что способствует ухудшению качества воздуха.