Сотни паломников погибли во время хаджа в Мекку

Сотни людей погибли и тысячи пострадали из-за теплового удара во время ежегодного хаджа в Мекку. Причина – в экстремальной температуре воздуха, которая достигала 49 градусов, сообщает Zakon.kz.

Среди погибших около 165 индонезийцев, пишет CNN. Кроме того, погиб по меньшей мере 41 иорданец, 35 тунисцев и 11 иранцев. Еще 22 иорданца пропали без вести и 26 иранцев были госпитализированы.

Число погибших, вероятно, будет расти, так как Саудовская Аравия и Египет еще не опубликовали официальные данные. Кроме того, правительства стран знают только о паломниках, которые зарегистрировались и отправились в Мекку в рамках квоты своей страны. Поэтому вероятны смерти среди незарегистрированных паломников.

Правительство Саудовской Аравии заявило, что более 2700 человек потребовалась помощь после теплового удара. А сотни людей пишут в социальных сетях о пропаже своих близких.

AFP, в свою очередь, приводит данные о том, что во время хаджа погибли по меньшей мере 550 паломников. 323 из них – египтяне и 60 иорданцев.

Смертельные случаи среди паломников не являются редкостью (в 2023 году их было более 200). Но в этом году паломничество проходит в условиях особенно высоких температур.

В этом году 5081 казахстанский паломник отправился в хадж в Саудовскую Аравию. Всего более 1,5 млн паломников со всего мира прибыли в Мекку.