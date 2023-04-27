В Абайской области рассматривают первые заявки на льготные кредиты по молодежной программе

Уже приступила к работе специальная конкурсная комиссия, которая рассматривает презентацию всех проектов, которые предложены предпринимателями для предоставления льготного кредита по государственной программе.





На сегодняшний день большая часть поступивших в филиал АО "Агрокредитная корпорация" заявок в Абайской области направлены на развитие животноводства. Их доля составила 71 проект из 86 поступивших. Еще 9 проектов направлены на финансирование сферы предоставления услуг, 3 – на торговлю и еще 3 бизнес-проекта – на сферу легкой промышленности. Всего в 2023 году по области Абай планируется выдать не менее 211 кредитов.





Одним из первых свой бизнес-проект перед членами комиссии области защитил начинающий индивидуальный предприниматель Куанышпек Желдыбаев, создавший свое небольшое крестьянское хозяйство только в феврале текущего года. Однако и сейчас он работает ветеринарным врачом в селе Аршалык Жарминского района Абайской области.

