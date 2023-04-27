В Абайской области рассматривают первые заявки на льготные кредиты по молодежной программе
Фото: Екатерина Гуляева
Животноводство и агробизнес, производство и торговля, услуги и работа небольших мастерских или салонов – вот далеко не все направления, по которым желает работать молодежь Абайской области, сообщает Zakon.kz.
В Семее приступила к работе специальная конкурсная комиссия, на заседаниях которой претенденты презентовали свои первые десять бизнес-проектов. В целом, начиная с марта, в областной филиал АО "Агрокредитная корпорация" в Абайской области поступило уже 86 заявок от молодых людей в возрасте от 21 года до 35 лет.
"Интерес к программе среди молодежи очень высокий. Еще на этапе разъяснительной работы, когда я с коллегами ездила по районам и селам области Абай, молодые люди проявили небывалый интерес. И сейчас за месяц работы по приему заявок уже готовы пакеты документов по 86 проектам. И еще множество проектов на стадии сбора документов", – сказала член областной специальной конкурсной комиссии, заместитель управления координации занятости и социальных программ Абайской области Айман Нурлыбек.
Фото: Екатерина Гуляева
Отметим, что с марта текущего года в Абайской области стартовал прием заявок на получение кредита по новой государственной программе, направленной на поддержку молодых предпринимателей, чей бизнес относится к агропромышленному комплексу. Это может быть развитие животноводства или переработка сельскохозяйственной продукции, услуги, производство и даже торговля.
Причем микрокредит выдается как для начинающих предпринимателей, так и для молодых бизнесменов со стажем, но не более пяти лет работающих на рынке. При этом сумма кредита не должна превышать 5 миллионов тенге, а срок погашения займа зависит от отрасли производства, где будет осуществляться бизнес-проект. Если это животноводство, то срок погашения кредита продлят до 7 лет, любая другая отрасль – срок погашения до 5 лет.
Цели для кредитования могут быть любыми, вплоть до кредитования для поведения весенне-полевых работ, приобретение сельскохозяйственных животных или пополнения основных и оборотных средств. Но при этом для любого предпринимателя номинальная ставка вознаграждения составит 2,5% годовых. Более того, предусмотрен льготный период по погашению основного долга и вознаграждения сроком до одной трети от продолжительности всего периода кредитования.
"Программа кредитования молодежи максимально удобна и выгодна. Взять кредит на открытие своего дела или расширение уже существующего бизнеса может студент или мамочка в декрете, работающий молодой человек или тот, кто еще находится в поиске работы. Ограничений здесь нет", – разъяснил начальник отдела кредитования АО "Агрокредитная корпорация" филиала области Абай Тимур Окатаев.
По его словам, на 2023 год Абайской области для кредитования молодежи по государственной программе из средств республиканского бюджета было выделено 1,055 млрд тенге. 86 проектов, которые ожидают своего одобрения членами областной комиссии, рассчитаны на сумму чуть более 30 млн тенге.
Фото: Екатерина Гуляева
"У молодежи районов и городов Абайской области еще есть шанс стать участниками этой программы, пока мы еще не освоили выделенную сумму на текущий год", – дополнил Тимур Окатаев.
Уже приступила к работе специальная конкурсная комиссия, которая рассматривает презентацию всех проектов, которые предложены предпринимателями для предоставления льготного кредита по государственной программе.
На сегодняшний день большая часть поступивших в филиал АО "Агрокредитная корпорация" заявок в Абайской области направлены на развитие животноводства. Их доля составила 71 проект из 86 поступивших. Еще 9 проектов направлены на финансирование сферы предоставления услуг, 3 – на торговлю и еще 3 бизнес-проекта – на сферу легкой промышленности. Всего в 2023 году по области Абай планируется выдать не менее 211 кредитов.
Одним из первых свой бизнес-проект перед членами комиссии области защитил начинающий индивидуальный предприниматель Куанышпек Желдыбаев, создавший свое небольшое крестьянское хозяйство только в феврале текущего года. Однако и сейчас он работает ветеринарным врачом в селе Аршалык Жарминского района Абайской области.
"Я в феврале открыл свое крестьянское хозяйство, в котором созданы все условия для разведения крупного рогатого скота. Но вот денег на приобретение самих животных у меня не осталось. Поэтому планирую получить кредит, чтобы закупить 14 голов крупного рогатого скота пока беспородного. Но это будет только началом", – поделился планами на будущее начинающий животновод Куанышпек Желдыбаев.
Он посоветовал тем, кто планирует подать заявку на получение льготного кредита, учитывать, что одним из обязательных условий для получения кредита стало наличие залогового имущества. Им может быть специализированная техника, недвижимость и земельные участки. Однако если залогов недостаточно, есть возможность привлечь родственников или родителей в качестве залогодателя.
Самому Куанышпеку Желдыбаеву привлекать родственников не пришлось: его ферма подошла в качестве залогового имущества.
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