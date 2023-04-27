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Законодательство РК

Минэкологии добавили новые функции

Минэкологии добавили новые функции Фото: primerminister.kz
Подготовлен проект постановления правительства, которым вносятся изменения и дополнения в положение о Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Так, в положение ведомства добавлены новые функции:

  • проводят цифровую трансформацию;
  • проводит функциональный анализ деятельности в соответствии с методикой по проведению отраслевых (ведомственных) функциональных обзоров деятельности государственных органов, утверждаемой уполномоченным органом в сфере развития системы государственного управления.
  • согласование проектов корректировки технико-экономических обоснований в части функционального зонирования и проекта планировки (генерального плана развития инфраструктуры) особо охраняемых природных территорий местного значения, расположенных в границах городов республиканского значения, при положительном заключении государственной экологической экспертизы.
  • осуществляет государственный контроль за качеством выполнения лесохозяйственных мероприятий и их соответствием лесоустроительным проектам на участках государственного лесного фонда.
  • осуществление реализации государственной политики по выполнению обязательств по международным договорам РК в области изменения климата;

Кроме того, министерство теперь будет осуществлять путем проверок государственный контроль и надзор за:

  • количественными и качественными изменениями в лесном фонде, его санитарным состоянием;
  • порядком передачи лесных ресурсов в лесопользование на участках государственного лесного фонда и соблюдением договоров долгосрочного и краткосрочного лесопользования;
  • выполнением требований пожарной безопасности в лесах, мероприятий по предупреждению лесных пожаров, по обеспечению их своевременного обнаружения и ликвидации, а также точностью учета площадей гарей и определением причиненного пожарами ущерба государственному лесному фонду, своевременностью принятых мер по ликвидации последствий лесных пожаров;
  • выполнением мероприятий по защите лесов от вредителей и болезней, своевременностью принятых мер по предупреждению возникновения, распространения, точностью учета и прогнозирования очагов вредителей и болезней леса, ослабления и гибели насаждений от неблагоприятных воздействий природного и антропогенного характера;
  • отводом лесосек;
  • соблюдением правил отпуска древесины на корню и рубок леса, иных правил лесопользования на участках государственного лесного фонда;
  • соблюдением режимов охраны в лесах особо охраняемых природных территорий;
  • соблюдением лесосеменного районирования, правил заготовки, переработки, хранения и использования лесных семян и контроля за их качеством, ведением питомнического хозяйства на участках государственного лесного фонда;
  • использованием земель лесного фонда в соответствии с их целевым назначением и охраной этих земель;
  • соблюдением порядка пользования государственным лесным фондом при строительных работах, добыче полезных ископаемых, прокладке коммуникаций и выполнении иных работ, не связанных с ведением лесного хозяйства и лесопользованием.

Вместе с тем исключены пункты о том, что ведомство:

  • разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды в случаях, предусмотренных Экологическим кодексом РК.
  • осуществляет сотрудничество с сопредельными государствами по вопросам регулирования водных отношений, рационального использования и охраны трансграничных вод в порядке, установленном законодательством РК;
  • осуществляет международное сотрудничество в области охраны окружающей среды;
  • разрабатывает базовые ставки для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением лесного законодательства РК.
  • разрабатывает базовые ставки для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением лесного законодательства РК;

При этом уточняются следующие полномочия:

  • формирует и реализует государственную политику и осуществляет межотраслевую координацию в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, особо охраняемых природных территорий, а также в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак;
  • формирует и реализует государственную политику в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения в пределах своей компетенции;
  • формирует и реализует государственную лесную политику;
  • формирует и реализует государственную политику в области ответственного обращения с животными.

Как поясняется, изменения вносятся в связи с приведением положения в соответствие с  законодательными актами.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 15 мая.

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