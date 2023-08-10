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Законодательство РК

У Министерства экологии новые функции

У Министерства экологии и природных ресурсов ряд новых функций Фото: primeminister.kz
Правительство постановлением от 3 августа 2023 года внесло изменения и дополнения в "Положение о Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

К функциям ведомства добавили следующие:

  • проводит цифровую трансформацию;
  • проводит функциональный анализ деятельности в соответствии с методикой по проведению отраслевых (ведомственных) функциональных обзоров деятельности государственных органов, утверждаемой уполномоченным органом в сфере развития системы государственного управления;
  • формирует и реализует единую экологическую государственную политику;
  • разрабатывает и утверждает правила регулирования водных отношений между областями республики;
  • согласовывает проекты корректировки технико-экономических обоснований в части функционального зонирования и проекты планировки (генерального плана развития инфраструктуры) особо охраняемых природных территорий местного значения, расположенных в границах городов республиканского значения, при положительном заключении государственной экологической экспертизы;
  • осуществляет государственный контроль за качеством выполнения лесохозяйственных мероприятий и их соответствием лесоустроительным проектам на участках государственного лесного фонда;
  • разрабатывает и утверждает правила охоты с применением огнестрельного оружия;
  • принимает решение об объявлении отдельных территорий (акваторий) зоной чрезвычайной экологической ситуации на основании положительного заключения государственной экологической экспертизы, а также заключений уполномоченных государственных органов в сферах здравоохранения, образования и науки;
  • принимает решение о прекращении действия правового режима зоны чрезвычайной экологической ситуации на основании положительного заключения государственной экологической экспертизы и материалов обследования, свидетельствующих о нормализации экологической обстановки;
  • объявляет чрезвычайную экологическую ситуацию на водных объектах или бассейнах рек и месторождениях подземных вод;
  • осуществляет реализацию государственной политики по выполнению обязательств по международным договорам РК в области изменения климата;

Также добавлен ряд функций в области государственного контроля и надзора, осуществляемого путем проверок за:

  • количественными и качественными изменениями в лесном фонде, его санитарным состоянием;
  • порядком передачи лесных ресурсов в лесопользование на участках государственного лесного фонда и соблюдением договоров долгосрочного и краткосрочного лесопользования;
  • выполнением требований пожарной безопасности в лесах, мероприятий по предупреждению лесных пожаров, обеспечению их своевременного обнаружения и ликвидации, а также точностью учета площадей гарей и определением причиненного пожарами ущерба государственному лесному фонду, своевременностью принятых мер по ликвидации последствий лесных пожаров;
  • выполнением мероприятий по защите лесов от вредителей и болезней, своевременностью принятых мер по предупреждению их возникновения и распространения, точностью учета и прогнозирования очагов вредителей и болезней леса, ослабления и гибели насаждений от неблагоприятных воздействий природного и антропогенного характера;
  • отводом лесосек;
  • соблюдением правил отпуска древесины на корню и рубок леса, иных правил лесопользования на участках государственного лесного фонда;
  • соблюдением режимов охраны в лесах особо охраняемых природных территорий;
  • соблюдением лесосеменного районирования, правил заготовки, переработки, хранения и использования лесных семян и контроля за их качеством, ведением питомнического хозяйства на участках государственного лесного фонда;
  • использованием земель лесного фонда в соответствии с их целевым назначением и охраной этих земель;
  • соблюдением порядка пользования государственным лесным фондом при строительных работах, добыче полезных ископаемых, прокладке коммуникаций и выполнении иных работ, не связанных с ведением лесного хозяйства и лесопользованием;

При этом ряд полномочий министерства исключили. Среди них следующие:

  • разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды в случаях, предусмотренных Экологическим кодексом РК;
  • реализует государственную политику в области особо охраняемых природных территорий;
  • реализует государственную политику в области охраны, воспроизводства и использования животного мира.

Кроме того ряд полномочий ведомства уточнен:

  • формирует и реализует государственную политику и осуществляет межотраслевую координацию в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, особо охраняемых природных территорий, а также в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак;
  • формирует и реализует государственную политику в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения в пределах своей компетенции;
  • формирует и реализует государственную лесную политику;
  • разрабатывает и утверждает базовые ставки для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением лесного законодательства Республики Казахстан;
  • формирует и реализует государственную политику в области ответственного обращения с животными;

Постановление введено в действие 3 августа 2023 года.

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