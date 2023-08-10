У Министерства экологии новые функции
Фото: primeminister.kz
Правительство постановлением от 3 августа 2023 года внесло изменения и дополнения в "Положение о Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.
К функциям ведомства добавили следующие:
- проводит цифровую трансформацию;
- проводит функциональный анализ деятельности в соответствии с методикой по проведению отраслевых (ведомственных) функциональных обзоров деятельности государственных органов, утверждаемой уполномоченным органом в сфере развития системы государственного управления;
- формирует и реализует единую экологическую государственную политику;
- разрабатывает и утверждает правила регулирования водных отношений между областями республики;
- согласовывает проекты корректировки технико-экономических обоснований в части функционального зонирования и проекты планировки (генерального плана развития инфраструктуры) особо охраняемых природных территорий местного значения, расположенных в границах городов республиканского значения, при положительном заключении государственной экологической экспертизы;
- осуществляет государственный контроль за качеством выполнения лесохозяйственных мероприятий и их соответствием лесоустроительным проектам на участках государственного лесного фонда;
- разрабатывает и утверждает правила охоты с применением огнестрельного оружия;
- принимает решение об объявлении отдельных территорий (акваторий) зоной чрезвычайной экологической ситуации на основании положительного заключения государственной экологической экспертизы, а также заключений уполномоченных государственных органов в сферах здравоохранения, образования и науки;
- принимает решение о прекращении действия правового режима зоны чрезвычайной экологической ситуации на основании положительного заключения государственной экологической экспертизы и материалов обследования, свидетельствующих о нормализации экологической обстановки;
- объявляет чрезвычайную экологическую ситуацию на водных объектах или бассейнах рек и месторождениях подземных вод;
- осуществляет реализацию государственной политики по выполнению обязательств по международным договорам РК в области изменения климата;
Также добавлен ряд функций в области государственного контроля и надзора, осуществляемого путем проверок за:
- количественными и качественными изменениями в лесном фонде, его санитарным состоянием;
- порядком передачи лесных ресурсов в лесопользование на участках государственного лесного фонда и соблюдением договоров долгосрочного и краткосрочного лесопользования;
- выполнением требований пожарной безопасности в лесах, мероприятий по предупреждению лесных пожаров, обеспечению их своевременного обнаружения и ликвидации, а также точностью учета площадей гарей и определением причиненного пожарами ущерба государственному лесному фонду, своевременностью принятых мер по ликвидации последствий лесных пожаров;
- выполнением мероприятий по защите лесов от вредителей и болезней, своевременностью принятых мер по предупреждению их возникновения и распространения, точностью учета и прогнозирования очагов вредителей и болезней леса, ослабления и гибели насаждений от неблагоприятных воздействий природного и антропогенного характера;
- отводом лесосек;
- соблюдением правил отпуска древесины на корню и рубок леса, иных правил лесопользования на участках государственного лесного фонда;
- соблюдением режимов охраны в лесах особо охраняемых природных территорий;
- соблюдением лесосеменного районирования, правил заготовки, переработки, хранения и использования лесных семян и контроля за их качеством, ведением питомнического хозяйства на участках государственного лесного фонда;
- использованием земель лесного фонда в соответствии с их целевым назначением и охраной этих земель;
- соблюдением порядка пользования государственным лесным фондом при строительных работах, добыче полезных ископаемых, прокладке коммуникаций и выполнении иных работ, не связанных с ведением лесного хозяйства и лесопользованием;
При этом ряд полномочий министерства исключили. Среди них следующие:
- разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды в случаях, предусмотренных Экологическим кодексом РК;
- реализует государственную политику в области особо охраняемых природных территорий;
- реализует государственную политику в области охраны, воспроизводства и использования животного мира.
Кроме того ряд полномочий ведомства уточнен:
- формирует и реализует государственную политику и осуществляет межотраслевую координацию в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, особо охраняемых природных территорий, а также в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак;
- формирует и реализует государственную политику в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения в пределах своей компетенции;
- формирует и реализует государственную лесную политику;
- разрабатывает и утверждает базовые ставки для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением лесного законодательства Республики Казахстан;
- формирует и реализует государственную политику в области ответственного обращения с животными;
Постановление введено в действие 3 августа 2023 года.
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