У Министерства экологии новые функции

Фото: primeminister.kz

Правительство постановлением от 3 августа 2023 года внесло изменения и дополнения в "Положение о Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

К функциям ведомства добавили следующие: проводит цифровую трансформацию;

проводит функциональный анализ деятельности в соответствии с методикой по проведению отраслевых (ведомственных) функциональных обзоров деятельности государственных органов, утверждаемой уполномоченным органом в сфере развития системы государственного управления;

формирует и реализует единую экологическую государственную политику;

разрабатывает и утверждает правила регулирования водных отношений между областями республики;

согласовывает проекты корректировки технико-экономических обоснований в части функционального зонирования и проекты планировки (генерального плана развития инфраструктуры) особо охраняемых природных территорий местного значения, расположенных в границах городов республиканского значения, при положительном заключении государственной экологической экспертизы;

осуществляет государственный контроль за качеством выполнения лесохозяйственных мероприятий и их соответствием лесоустроительным проектам на участках государственного лесного фонда;

разрабатывает и утверждает правила охоты с применением огнестрельного оружия;

принимает решение об объявлении отдельных территорий (акваторий) зоной чрезвычайной экологической ситуации на основании положительного заключения государственной экологической экспертизы, а также заключений уполномоченных государственных органов в сферах здравоохранения, образования и науки;

принимает решение о прекращении действия правового режима зоны чрезвычайной экологической ситуации на основании положительного заключения государственной экологической экспертизы и материалов обследования, свидетельствующих о нормализации экологической обстановки;

объявляет чрезвычайную экологическую ситуацию на водных объектах или бассейнах рек и месторождениях подземных вод;

осуществляет реализацию государственной политики по выполнению обязательств по международным договорам РК в области изменения климата; Также добавлен ряд функций в области государственного контроля и надзора, осуществляемого путем проверок за: количественными и качественными изменениями в лесном фонде, его санитарным состоянием;

порядком передачи лесных ресурсов в лесопользование на участках государственного лесного фонда и соблюдением договоров долгосрочного и краткосрочного лесопользования;

выполнением требований пожарной безопасности в лесах, мероприятий по предупреждению лесных пожаров, обеспечению их своевременного обнаружения и ликвидации, а также точностью учета площадей гарей и определением причиненного пожарами ущерба государственному лесному фонду, своевременностью принятых мер по ликвидации последствий лесных пожаров;

выполнением мероприятий по защите лесов от вредителей и болезней, своевременностью принятых мер по предупреждению их возникновения и распространения, точностью учета и прогнозирования очагов вредителей и болезней леса, ослабления и гибели насаждений от неблагоприятных воздействий природного и антропогенного характера;

отводом лесосек;

соблюдением правил отпуска древесины на корню и рубок леса, иных правил лесопользования на участках государственного лесного фонда;

соблюдением режимов охраны в лесах особо охраняемых природных территорий;

соблюдением лесосеменного районирования, правил заготовки, переработки, хранения и использования лесных семян и контроля за их качеством, ведением питомнического хозяйства на участках государственного лесного фонда;

использованием земель лесного фонда в соответствии с их целевым назначением и охраной этих земель;

соблюдением порядка пользования государственным лесным фондом при строительных работах, добыче полезных ископаемых, прокладке коммуникаций и выполнении иных работ, не связанных с ведением лесного хозяйства и лесопользованием; При этом ряд полномочий министерства исключили. Среди них следующие: разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды в случаях, предусмотренных Экологическим кодексом РК;

реализует государственную политику в области особо охраняемых природных территорий;

реализует государственную политику в области охраны, воспроизводства и использования животного мира. Кроме того ряд полномочий ведомства уточнен: формирует и реализует государственную политику и осуществляет межотраслевую координацию в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, особо охраняемых природных территорий, а также в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак;

формирует и реализует государственную политику в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения в пределах своей компетенции;

формирует и реализует государственную лесную политику;

разрабатывает и утверждает базовые ставки для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением лесного законодательства Республики Казахстан;

формирует и реализует государственную политику в области ответственного обращения с животными;

Постановление введено в действие 3 августа 2023 года. Читайте также Ряд объектов можно строить без технико-экономического обоснования в Казахстане Правила выдачи свидетельства на возвращение обновили в Казахстане Банковские гарантии при госзакупках будут взаимно признавать в странах ЕАЭС

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