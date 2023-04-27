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Законодательство РК

Курсы валют в обменниках Казахстана на 27 апреля

евро, валюта, доллары Фото: unsplash
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 27 апреля 2023 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 453,93 тенге, евро – 501,18 тенге, рубля – 5,56 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 452 тенге, продажи – 456 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 500 тенге, продажи – 505 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,45 тенге, продажи – 5,55 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 453,5 тенге, продажи – 456,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 501 тенге, продажи – 506 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,45 тенге, продажи – 5,65 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 455 тенге, продажи – 457 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 502 тенге, продажи – 506 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,5 тенге, продажи – 5,53 тенге.

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