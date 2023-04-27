Курсы валют в обменниках Казахстана на 27 апреля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 453,93 тенге, евро – 501,18 тенге, рубля – 5,56 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 452 тенге, продажи – 456 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 500 тенге, продажи – 505 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,45 тенге, продажи – 5,55 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 453,5 тенге, продажи – 456,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 501 тенге, продажи – 506 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,45 тенге, продажи – 5,65 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 455 тенге, продажи – 457 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 502 тенге, продажи – 506 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,5 тенге, продажи – 5,53 тенге.