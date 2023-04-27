Курсы валют в обменниках Казахстана на 27 апреля

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Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 27 апреля 2023 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 453,93 тенге, евро – 501,18 тенге, рубля – 5,56 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 452 тенге, продажи – 456 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 500 тенге, продажи – 505 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,45 тенге, продажи – 5,55 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 453,5 тенге, продажи – 456,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 501 тенге, продажи – 506 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,45 тенге, продажи – 5,65 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 455 тенге, продажи – 457 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 502 тенге, продажи – 506 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,5 тенге, продажи – 5,53 тенге. Читайте также Эксперты: почему МСБ на задворках кредитования В США обрушились акции еще одного крупного банка Центральный депозитарий Казахстана принудительно разделит счета россиян и белорусов

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