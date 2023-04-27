Президент: Плюрализму – да, радикализму – нет

Президент Касым-Жомарт Токаев на сессии Ассамблеи народа Казахстана призвал граждан повышать свою правовую культуру, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По мнению главы государства, следует последовательно повышать правовую культуру людей, культивировать в общественном сознании созидательные ценности. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что каждый гражданин должен оценивать свои слова и действия с точки зрения закона, четко понимать правовые последствия своих поступков.

"Плюрализму – да, радикализму – нет" – этот принцип остается незыблемым. В нашем информационном пространстве и общественном поле должна царить атмосфера дружбы и согласия, конструктивного диалога и созидательного взаимодействия. Для Казахстана это не вымышленные вещи и искусственные категории. Это наша история, наше настоящее и наше будущее. У нас имеются абсолютно убедительные примеры, подчеркивающие единство нашей нации, дружбу, толерантность и патриотизм граждан". Касым-Жомарт Токаев

По его мнению, отрадно, что Ассамблея и ее члены все активнее продвигают идеи мира и согласия в социальных сетях, оперативно реагируют на провокации, защищая наше единство.

Ранее заместитель руководителя Администрации президента Республики Казахстан Аида Балаева на пленарной секции рассказала о роли АНК в реализации политических реформ и укреплении общенационального единства.