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Президент: Плюрализму – да, радикализму – нет

Казахстан Токаев АНК правовая культура Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев на сессии Ассамблеи народа Казахстана призвал граждан повышать свою правовую культуру, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По мнению главы государства, следует последовательно повышать правовую культуру людей, культивировать в общественном сознании созидательные ценности. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что каждый гражданин должен оценивать свои слова и действия с точки зрения закона, четко понимать правовые последствия своих поступков.

"Плюрализму – да, радикализму – нет" – этот принцип остается незыблемым. В нашем информационном пространстве и общественном поле должна царить атмосфера дружбы и согласия, конструктивного диалога и созидательного взаимодействия. Для Казахстана это не вымышленные вещи и искусственные категории. Это наша история, наше настоящее и наше будущее. У нас имеются абсолютно убедительные примеры, подчеркивающие единство нашей нации, дружбу, толерантность и патриотизм граждан".Касым-Жомарт Токаев

По его мнению, отрадно, что Ассамблея и ее члены все активнее продвигают идеи мира и согласия в социальных сетях, оперативно реагируют на провокации, защищая наше единство.

Ранее заместитель руководителя Администрации президента Республики Казахстан Аида Балаева на пленарной секции рассказала о роли АНК в реализации политических реформ и укреплении общенационального единства.

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