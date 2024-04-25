Токаев уверен, что казахский станет языком межэтнического общения

Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана затронул тему языкового вопроса, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы государства, на фоне тревожных событий в мире казахстанцы должны быть как никогда едины в своих намерениях и устремлениях.

"Важно формировать в обществе атмосферу нетерпимости к любым проявлениям этнической исключительности и обособленности, тем более к провокациям и попыткам дискриминации граждан на культурной, языковой, этнической или религиозной почве", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он добавил, что для многих стран актуальным был и остается языковой вопрос. И исторический опыт показывает, что его успешное решение в значительной степени предопределяет стабильность общественно-политической ситуации в той или иной стране.

"Казахстан здесь не исключение. Мы должны проявлять стратегическую сдержанность и толерантность в этой крайне чувствительной сфере с учетом внешних и внутренних факторов. Но это не исключает повышенное внимание к всестороннему развитию государственного языка, который со временем, я в этом уверен, станет языком межэтнического общения. Собственно говоря, это постепенно происходит. Государство отмечает и поощряет их успехи, которые, помимо всего прочего, носят политический характер. И сегодня некоторым из них будут вручены почетные награды", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

20 марта глава государства подписал распоряжение о созыве ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана. Повестка дня – "Единство. Созидание. Прогресс".

