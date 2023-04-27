Ветеранам ВОВ в Алматы планируют выплатить по 1,5 млн тенге

Аким города Алматы Ерболат Досаев сообщил, что, по последним данным, в городе проживает 58 ветеранов, сообщает Zakon.kz.

Аким Алматы отметил, что 9 Мая – это святой праздник.

"К сожалению, с каждым годом наших героев становится все меньше. По последним данным, в Алматы проживает 58 ветеранов. Я бы хотел, чтобы они все благополучно встретили свой праздник, и у нас была возможность их поздравить. Насчет помощи – предусмотрены средства, мы планировали выплатить каждому ветерану ВОВ по миллиону тенге. Завтра состоится заседание маслихата, я попросил депутатов добавить еще пятьсот тысяч, чтобы выплатить им по 1,5 млн тенге". Ерболат Досаев

Он также отметил, что материальную помощь окажут и воинам-афганцам, труженикам тыла. А 9 Мая в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев будет праздничный концерт и возложение цветов.



