Ветеранам ВОВ в Алматы планируют выплатить по 1,5 млн тенге
Фото: pixabay
Аким города Алматы Ерболат Досаев сообщил, что, по последним данным, в городе проживает 58 ветеранов, сообщает Zakon.kz.
Аким Алматы отметил, что 9 Мая – это святой праздник.
"К сожалению, с каждым годом наших героев становится все меньше. По последним данным, в Алматы проживает 58 ветеранов. Я бы хотел, чтобы они все благополучно встретили свой праздник, и у нас была возможность их поздравить. Насчет помощи – предусмотрены средства, мы планировали выплатить каждому ветерану ВОВ по миллиону тенге. Завтра состоится заседание маслихата, я попросил депутатов добавить еще пятьсот тысяч, чтобы выплатить им по 1,5 млн тенге".Ерболат Досаев
Он также отметил, что материальную помощь окажут и воинам-афганцам, труженикам тыла. А 9 Мая в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев будет праздничный концерт и возложение цветов.
"Наших ветеранов будут чествовать во всех районах города. Мы с огромным трепетом относимся к этому празднику. Ветеранам, которые не могут лично присутствовать на празднике, уделим отдельное внимание – акимы районов и я вместе с ними объедем каждого и поздравим лично".Ерболат Досаев
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