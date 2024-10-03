До 5 млн тенге хотят увеличить выплаты ветеранам ВОВ в Алматы к 80-летию Победы

В Алматы единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла могут быть увеличены к 80-летию Победы. Об этом 3 октября 2024 года рассказал аким мегаполиса Ерболат Досаев в ходе встречи c представителями городского Совета ветеранов, сообщает Zakon.kz.

По словам градоначальника, в следующем году планируется увеличить единовременные выплаты ветеранам ВОВ с 2 млн до 5 млн тенге, а труженикам тыла – с 50 тыс. тенге до 100 тыс. тенге.

"У нас есть возможность увеличить единовременные выплаты ветеранам ВОВ до 5 млн тенге, выплаты труженикам тыла мы доведем до 100 тыс. тенге, то есть увеличим в два раза. На основании вашей просьбы мы внесем такое предложение в маслихат при формировании бюджета на следующий год", – сказал Ерболат Досаев.

Он напомнил, что в текущем году данные выплаты ветеранам ВОВ были увеличены с 1 до 2 млн тенге.

"В настоящее время в Алматы проживают 31 участник и восемь инвалидов ВОВ", – уточнили в пресс-службе акимата Алматы.

14 августа 2024 года стало известно, что в Алматы скончался 100-летний ветеран ВОВ Шангерей Жаныбеков.