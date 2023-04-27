Каким регионам Казахстана угрожает дефицит воды

О наполнении казахстанских рек и возможном дефиците питьевой и поливной воды рассказали представители Министерства экологии и природных ресурсов. Как оказалось, наиболее подвержены дефициту воды южные и западные регионы страны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил на брифинге в СЦК заместитель председателя Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Максат Аяшев, в последние несколько лет на казахстанских реках продолжается цикл маловодья.

"Принимаются меры по правильному распределению между водопользователями, между регионами, тем самым находим выходы из положения. Угроза, тем не менее, имеется в связи с маловодьем. Наиболее подвержены (дефициту воды – Прим.ред) южные регионы по поливной воде, также западные регионы в связи с засушливостью и маловодьем", - отметил Максат Аяшев.

Остальные регионы, по его словам, менее подвержены дефициту воды. Однако маловодье наблюдается уже и в центральном Казахстане, такие ранее полноводные реки, как Нура, сейчас мелеют.

Недавно стало известно, в каких областях Казахстана жители сел хуже всех обеспечены питьевой водой.

