В каких областях Казахстана жители сел хуже всех обеспечены питьевой водой

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Азамат Бейспеков в Сенате назвал регионы, где наблюдается наименьший уровень охвата питьевой водой в селах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Азамат Бейспеков сообщил, что по итогам 2022 года доступ к услугам водоснабжения в селах cоставил 94,5%, а в городах – 98,4%.

"Наименьший уровень охвата питьевой водой в селах в Костанайской – 80,4%, Акмолинской – 89,8% и Северо-Казахстанской – 85% областях", – заявил он.

По его данным, в текущем году на строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения из республиканского бюджета выделено в селах 113 млрд тенге на реализацию 267 проектов, в том числе по проектам водоотведения – 3,7 млрд тенге. По итогам года планируется увеличить доступ к услугам водоснабжения сельского населения до 96,3%, а в городах – до 98,8%.







В целом, по данным МИИР, на сегодня всего по стране насчитывается 6295 сел, из которых имеют доступ к услугам водоснабжения 4900. Решение вопроса питьевой воды оставшихся 1395 сел планируется до конца 2025 года, в том числе за счет строительства централизованного водоснабжения и установки комплексных блок-модулей за счет средств местных бюджетов.



