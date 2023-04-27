Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Бразилии имя Пеле стало официальным синонимом слова "лучший"

Имя Пеле внесли в словарь Фото: Twitter/Pele
Имя Пеле внесли в бразильский словарь португальского языка в качестве синонима слова "лучший", сообщает Zakon.kz.

Информацию об этом событии опубликовали на странице футболиста в Twitter.

К примеру, спортсменов-виртузов теперь смогут называть "баскетбольным Пеле", "Пеле в мире тенниса" и тому подобное.

Пеле являлся единственным в истории футболистом, который трижды становился чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970).

Он делит с Неймаром первое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Бразилии с 77 голами в 92 матчах.

Пеле скончался 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет. На протяжении года он боролся с раком толстой кишки.

Данияр Кунафин
Пеле Бразилия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова разгневали фанатов
Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова разгневали фанатов
Задержан Серик Кудебаев
Серика Кудебаева задержали
В Казахстане с 1 июля повысят пособие многодетным матерям
В Казахстане с 1 июля повысят пособие многодетным матерям
Кызылординец расплачивался на АЗС распечатанными на цветном принтере тенге – АФМ
Кызылординец расплачивался на АЗС распечатанными на цветном принтере тенге – АФМ
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления