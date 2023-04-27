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Курс доллара подрос на 2 тенге

валюта, деньги, курс Фото: pexels
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 456,21 тенге, поднявшись на 2,25 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня вырос и составил 65,81 тенге (+0,25) в 12:00 по времени Алматы.

Курс евро установлен Нацбанком – 501,18 тенге, рубля – 5,56 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 453-457 тенге, евро – по 503-508 тенге, российские рубли – по 5,45-5,65 тенге.

Цены на нефть немного выросли 27 апреля. Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,18% – до 77,87 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI – на 0,13%, до 74,4 доллара.

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