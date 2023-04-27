В Алматинской области снизили стоимость поливной воды

В Алматинской области услышаны чаяния сельского населения по снижению стоимости поливной воды на сельскохозяйственных землях.

Ранее в СМИ и социальных сетях неоднократно отмечалось, что крестьянские и фермерские хозяйства Енбекшиказахского района жаловались на повышение тарифов поливной воды и ее нехватку.

В начале 2023 года за данный вопрос взялся Департамент Антикоррупционной службы по Алматинской области.

Департаментом проведен антикоррупционный мониторинг в деятельности ирригационных сетей региона.

В ходе анализа установлено, что сельчан не устраивает работа сельскохозяйственных кооперативов и их тарифы, по которым они поставляли поливную воду.

С 2015 года в регионе действовали 24 сельскохозяйственных кооператива, которые, получая воду с Большого Алматинского Канала им. Д.Конаева по 78 тиын за 1 куб воды, подавали ее крестьянам по 20 000 – 28 000 тенге за гектар земли, тем самым, заняв роль монополиста.

По словам собственника крестьянского хозяйства, за сезон он платил более 1 млн тенге за полив 60 га земель.

При этом, как отметили в Антикоррупционной службе, СПК должны были утверждать свои тарифы в антимонопольном органе, и их тариф должен был рассчитываться за куб воды, а не за гектар земли.

Вместе с тем, по информации антимонопольного органа, утвержденный тариф имелся у 5 СПК. Только 2 СПК обладали правами на использование оросительных каналов. Остальные водные объекты, на которых вели свою деятельность СПК, находились на балансе сельских акиматов.

Сложившаяся ситуация привела к нарушению прав сельхозтоваропроизводителей в виде искусственного завышения поливной воды.

В целях восстановления прав крестьянских хозяйств, по рекомендации Антикоррупционной службы акиматом области создан единый оператор водного хозяйства в виде коммунального предприятия "Алматы ОблВодХоз" с передачей на его баланс всех оросительных сетей. На сегодняшний день, предприятием производится очистка каналов.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Более того, начата процедура прямого заключения договоров между БАК и крестьянскими хозяйствами по первоначальной стоимости 70 тиын за 1 куб воды.

Также, учитывая, что СПК не является субъектом коррупции, совместно с прокуратурой области обсуждается вопрос проведения проверочных мероприятий в их деятельности.

В результате, порядка 30 000 крестьянских и фермерских хозяйств получат воду по приемлемым ценам, что положительно отразится на будущем урожае и на благополучии сельского населения.

Напомним, что в начале 2023 года Антикоррупционной службой объявлено о реализации проекта "Безнеске жол", в рамках которого будут защищены права предпринимателей от административных барьеров и незаконных решений должностных лиц.