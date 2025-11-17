Потребителям поливной воды возместят расходы

Более 177 млн тенге будут возмещены потребителям поливной воды путем снижения тарифов, сообщает Zakon.kz.

В целях возврата средств потребителям поливной воды Министерство водных ресурсов и ирригации снизило тарифы 18 субъектов естественных монополий путем введения временных компенсирующих тарифов на общую сумму 177 млн тенге. Об этом передает пресс-служба ведомства.

"С 1 мая текущего года ведомство осуществляет государственное регулирование услуг подачи воды по каналам, подачи воды для орошения и регулирования поверхностного стока при помощи гидротехнических сооружений", – говорится в сообщении.

Министерство рассмотрело и проанализировало 63 отчета субъектов естественных монополий об исполнении утвержденных тарифных смет и инвестиционных программ за 2024 год. В результате за неисполнение утвержденных тарифных смет и инвестиционных программ приняты меры в отношении 18 субъектов естественных монополий по введению временных компенсирующих тарифов на общую сумму 177 млн тенге.

"16 субъектов из данного списка оказывают услуги по подаче воды по каналам, два предприятия – услуги регулирования поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации

Со слов министра, на сегодня временные компенсирующие тарифы вступили в силу в большинстве данных организаций. Срок действия этой меры – один год.

"Согласно законодательству, субъект естественной монополии обязан ежегодно, не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом, предоставлять министерству отчеты об исполнении утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы", – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

