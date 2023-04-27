Темп роста налоговых поступлений в Казахстане упал в пять раз

Темпы роста налоговых поступлений в консолидированный бюджет страны за первый квартал 2023 года снизились на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Низкие цены на нефть из-за укрепления нацвалюты на 2,2% с начала года, а также сокращение роста добычи нефти в стране привели к замедлению налоговых поступлений и снижению годового плана по налоговым сборам до 23,0%. Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года эти показатели составляли 30,9%.

Откуда и куда идут налоги

Подводя итоги первого квартала 2023 года, в своем обзоре Ассоциация финансистов Казахстана (АФК) отмечает, что за январь – март 2023 года было собрано 5,7 трлн тенге налогов, в сравнении с показателями 4,7 и 2,4 трлн тенге в аналогичных периодах 2022 и 2021 годов, соответственно.

В то же время расходы консолидированного бюджета выросли на 18%, или с 0,9 трлн тенге до 5,9 трлн тенге, превышая доходную часть на 3%, или 0,2 трлн тенге.

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

Сильнее всего выросли затраты на сферу образования (+387 млрд), соцпомощь и соцобеспечение (+211 млрд), обслуживание госдолга (+154 млрд). На все эти сферы приходится 83% от совокупного прироста расходов.

Для финансирования дефицита бюджета (0,2 трлн тенге), покрытия отрицательных остатков бюджетных средств (0,7 трлн тенге) и погашения займов (0,3 трлн тенге) было привлечено новых займов на сумму 1,2 трлн тенге при годовом плане привлечений 5,8 трлн тенге. Прирост займов составил 1,6 трлн тенге.

Объем трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет составил 981 млрд тенге.

"На фоне приостановки действия бюджетного правила объем изъятий из Нацфонда в текущем году увеличен до 4,0 трлн тенге (гарантированный – 2,2 и целевой – 1,8 трлн тенге). Трансферты сохраняются выше 4 трлн тенге четвертый год подряд и серьезно затрудняют цели по доведению его активов до 100 млрд долларов к 2029 году", – говорится в обзоре АФК.

Прогноз и риски

Прогнозируя ситуацию на ближайшую перспективу, эксперты АФК среди потенциальных рисков указывают несколько моментов:

• более низкие цены на нефть (средняя цена с начала года составила 82,6 доллара за баррель, тогда как в бюджет РК было заложено 85 долларов за баррель);

• необходимость соблюдения сделки ОПЕК+. С мая текущего года добыча в стране должна сократиться на 78 тыс. б/с, и дальнейшее ожидается сокращение спроса на сырье ввиду рецессии мировой экономики.

Однако рост ставок по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в горнорудном секторе, а также меры по расширению доходной базы, улучшению налогового администрирования и снижению доли теневой экономики могут оказать положительное влияние на налоговые сборы.

Подводя итог, аналитики АФК отмечают, что неисполнение бюджетного правила в первый год его существования ставит под сомнение возможности по улучшению фискальной дисциплины в последующие годы, а также доведение активов Нацфонда до целевого показателя в 100 млрд долларов к 2029 году, ведь изъятие сохраняется высоким четвертый год подряд, одновременно увеличивая денежную массу и инфляционное давление в экономике.