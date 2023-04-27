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Законодательство РК

Во Франции пройдет более 300 манифестаций против политики государства

протест Фото: pixabay
Профсоюзы страны призывают сделать 1 мая днем "беспрецедентной и народной акции против реформы пенсий и за социальную справедливость". Это будет 13 по счету массовая акция, сообщает Zakon.kz.

По данным правоохранителей, на акции в Париже ожидается от 80 до 100 тыс. участников, среди которых от 1,5 до 3 тыс. сторонников движения "желтых жилетов", а также 1-2 тыс. радикально настроенных элементов, сообщает РИА Новости.

Как отмечают власти, традиционная первомайская манифестация, когда протестующие выражают недовольство условиями труда, перерастет в глобальный протест против политики, проводимой государством.

После представления пенсионной реформы в январе во Франции прошли уже 12 общенациональных манифестаций. Большинство из них собирало более млн участников.

Рекорд был поставлен 7 марта, когда в акциях протеста, по данным МВД, приняли участие 1,28 млн участников. Тогда же профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) насчитал 3,5 млн участников. Манифестации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками.

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