Эксперт: Казахстану необходим закон об антипарсинге

Сайты и приложения большинства казахстанских банков, нацкомпаний, онлайн-магазинов и маркетплейсов не имеют веб-защиты. Необходимо ввести для них ответственность и обязать возмещать ущерб клиентам в случае преступных действий интернет-мошенников, сообщает Zakon.kz.

Тогда обеспечивать безопасность интернет-ресурсов и бороться со злоумышленниками будут охотней.



С развитием технологий ежегодно тысячи людей становятся жертвами интернет-мошенников.

Например, в 2022 году ущерб от их действий составил 15 млрд тенге. При этом казахстанские банки, нацкомпании, онлайн-магазины и маркетплейсы в большинстве не заботятся о защите своих сайтов и приложений. Тем временем возможности преступников таковы, что они с легкостью подделывают не только сайты, но и приложения, создавая кальки. Эти кальки похожи на настоящие ресурсы до такой степени, что с первого взгляда найти разницу сложно. Человек, ничего не подозревая, проходит по ссылке, заходя на фальшивые платформы, вбивает данные своей банковской карты, пин-код и… теряет деньги. IT-специалисты бьют тревогу, что если проблему кардинально не решить на уровне законодательства, то из года в год казахстанцев будут продолжать обманывать.

Фото: Zakon.kz

Как считает генеральный директор стартап компании "Global Aeon" Жанна Акжанова, назрело время разработать закон, который бы обязывал банковские и иные структуры нести ответственность перед своими клиентами за потерю денег от рук злоумышленников.

"С точки зрения законодательной базы нужно создать закон. Нужно банковским или иным структурам, которые торгуют на своих площадках или посредством своего сайта или компании зарабатывают на онлайн-площадках, вменить ответственность и пусть они защищают, чтобы у мошенника не было на этом сайте возможности обмануть клиента. Тогда банки и другие будут бороться, и будут вкладывать деньги в защиту". Жанна Акжанова

Фото: Zakon.kz

Пока же более-менее серьезной киберзащиты в Казахстане нет, что очень привлекает мошенников. Если проанализировать, то основной натиск с их стороны идет на постсоветские страны, так как у европейских стран защищенность информационных систем на порядок выше. У казахстанских властей и бизнеса пока нет превентивных мер. Существующие инструменты применяют уже тогда, когда есть пострадавшие.



Хотя в прошлом году отечественные IT-специалисты разработали программу для защиты сайтов от копирования и автоматического сбора данных (парсинга) и фишинга - антипарсер и препятствующий фишингу - созданию подставного сайта и получению доступа к конфиденциальным данным пользователей. После бума звонков и смс от мошенников было изучено, каким способом они действуют и при помощи каких инструментов обманывают.

"Это такой "паук", но не просто "паук", он с искусственным интеллектом. Он не ловит оригинал, он его отсеивает и ловит только копии. Наш робот-"паук" переносится в систему, где он может быть полезен, будь то Youtube или Instagram, и просто выкидывает эти ссылки". Жанна Акжанова

На поиск, отсеивание и определение их конечных IP-адресов затрачивается минимум времени.

Антипарсер - первый такой продукт не только в Казахстане, а в целом в мире. Тест стартап прошел в КазМунайГазе в период IPO. Только копий сайта нацкомпании нашли 16 штук. На этих сайтах было выявлено более 10 тысяч зарегистрированных пользователей. Это значит, что все эти люди оказались обманутыми мошенниками.

Фото: Zakon.kz

В госорганах пока не озаботились данной проблемой на должном уровне. В Агентстве РК по финансовому мониторингу ответили, что фишинг не в их компетенции, и направили в МВД. В МВД рассказали, что все выявленные сайты-кальки они направляют в Мининформации для блокировки. Полицейские сетуют, что по ряду причин, в том числе из-за трансграничности, раскрытие и расследование интернет-мошенничеств представляет определенную сложность. В Мининформации уверяют, что проверяют сайты-кальки, а при подозрениях шлют их владельцам письма с требованиями удалить противоправные материалы или же блокируют. Но в ведомстве говорят, что в приоритете у них блокировка порно-сайтов, сайтов с экстремистским и с террористическим контентом.



По данным МИОР, за 2022 год поступило 10 жалоб на фишинг, а с начала этого года - 5. Ведомство ведет мониторинг - за 2022 год в Казахстане ограничен доступ к 5181 фишинговому сайту, в отношении которых было вынесено 330 предписаний, по 86 интернет-ресурсам направлены предупредительные письма в адрес собственников об устранении выявленных нарушений. За 2023 год ограничен доступ на территории Казахстана 1416 фишинговым сайтам, в отношении которых было вынесено 62 предписания, по 9 интернет-ресурсам направлены предупредительные письма в адрес собственников об устранении выявленных нарушений. Результаты от принимаемых мер в МИОР оценивают положительно.

Фото: Zakon.kz

На вопрос, почему власти не хотят применять для защиты ресурсов программу казахстанских IT-специалистов, в ведомстве пообещали изучить вопрос и в случае "наличия перспектив" инициировать переговоры с разработчиками. Если это произойдет, то появится эффективный барьер на пути интернет-мошенников. А если нет, то уже сегодня в очередь за этим стартапом стоят иностранцы, готовые в любой момент его перекупить.

