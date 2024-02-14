Обязать банки и сотовых операторов возмещать ущерб пострадавшим от мошенников предлагает депутат

Депутат Магеррам Магеррамов на пленарном заседании Мажилиса 14 февраля 2024 года рассказал, как можно бороться с кибермошенничеством в Казахстане. Он предлагает банкам и сотовым операторам обязать возмещать ущерб пострадавшим от мошенников, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Магеррам Магеррамов в своем запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова заявил, что на сегодняшний день телефонное и интернет-мошенничество в Казахстане стало одним из ведущих преступлений с точки зрения количества пострадавших и размеров имущественного ущерба.

"По данным Finprom, только в 2022 году мошенники причинили жителям Казахстана ущерб на сумму 95,8 млрд тенге – это на 88,3% больше, чем в 2021 году, почти половина преступлений совершаются в интернет-пространстве. В связи с низким уровнем раскрываемости данной категории уголовных дел материальный ущерб возмещен лишь 2,5% потерпевшим. Есть основания предполагать, что киберпреступления совершаются мощными профессиональными международными ОПГ из-за рубежа", – заявил мажилисмен.

По его данным, практически каждый взрослый казахстанец получал подозрительные звонки от телефонных мошенников, которые владеют персональными и банковскими данными своих жертв, проинформированы об их месте работы и родственных связях.

"Только за 2023 год, по данным МВД, было заблокировано свыше 43 млн звонков в Казахстан с подменных номеров", – отметил Магеррам Магеррамов.

Депутат уверен, что текущих мер борьбы правительства и правоохранительных органов с киберпреступлениями уже недостаточно, что подтверждается динамикой статистики преступлений.

"Депутаты уже готовят предложения очевидных мер для защиты интересов казахстанцев: возложить на банки второго уровня и сотовых операторов ответственность за совершаемые с помощью их инфраструктуры мошеннические схемы в виде возмещения ущерба пострадавшим. Такая ответственность в законопроекте позволит подключить мощные технологические ресурсы финансовых и телекоммуникационных компаний для противодействия растущему кибермошенничеству", – предложил Магеррам Магеррамов.

Он также напомнил МВД об обещании отрегулировать вопросы привлечения к уголовной ответственности дропперов, благодаря которым мошенники похищают и отмывают деньги обманутых в результате интернет-мошенничества казахстанцев.