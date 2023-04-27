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Нуржан Нуржигитов провел ряд встреч с инвесторами

проект Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
В рамках международного экономического инвестиционного форума "Zhambyl Economic and Investment Forum – 2023" аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов провел ряд встреч с представителями отечественных и зарубежных компании, сообщает Zakon.kz.

Французская компания "Total Eren"планирует построить ветровую электростанцию мощностью 1 ГВт в Мойынкумском районе. Стоимость проекта - 500 млрд. тенге. Планируется создание 300 постоянных, 1000 временных работ. Генеральный директор ТОО "Total Eren Services" Тьерри Плезан поднял вопросы, касающиеся выделения земельных участков, экологической безопасности.

Глава региона заверил, что инвесторам в рамках законодательства будет оказана всесторонняя поддержка.

проект

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Индийская компания Monnet Group приступила к реализации проекта по строительству завода по производству высококачественного ферросилиция, ферромарганца.

Турецкая компания Bazar Fur изъявила желание построить в регионе завод по производству бытовой техники.

проект

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Представители ТОО "KazBioSorgo" презентовали проект по выращиванию и переработке сахарного сорго.

С представителями компании ТОО "Monterra Qasaqstan" обсуждены вопросы строительства горно-металлургического комбината в Кордайском районе.

проект

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Руководство ТОО "Taraz Gelatin" представило проект по строительству завода по производству желатина.

Китайская компания "Wanlin Group Limited" намерена построить завод по производству сушеного лука.

проект

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

По каждому проекту ответственным лицам даны конкретные поручения. Их реализация будет на особом контроле акима области.

Всего в этот день Нуржан Нуржигитов провел около 20 деловых переговоров.

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Редакция Zakon.kz
Нуржигитов Нуржан Жамбылская область
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