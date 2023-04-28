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Почти 70 раз нарушил ПДД водитель авто с российским учетом в Петропавловске

Почти 70 раз нарушил ПДД водитель авто с российским учетом в Петропавловске Фото: Zakon.kz
В Петропавловске водитель Лады Priora почти 70 раз за полгода нарушил правила дорожного движения. Его нашли и привлекли к ответственности, сообщает Zakon.kz.

35-летний водитель автомобиля на российских номерах с ноября прошлого года 68 раз превысил скорость и наехал на стоп-линию. Его удалось найти и привлечь к ответственности с помощью камер наблюдения. Полицейские выписали мужчине штрафов на 1,5 миллиона тенге, передает Qazaqstan Media.

"Данные нарушителя были внесены в ориентировку. Используя приложение "Мегакам.Қорғау", его остановили сотрудники батальона патрульной полиции. 35-летнему иностранцу пришлось уплатить в сокращённом порядке свыше 700 тысяч тенге". Пресс-служба ДП Северо-Казахстанской области

Как рассказали в полиции Петропавловска, в городе и регионе нарушения ПДД водителями на автомобилях с российским учетом – не редкость. Так за 32 нарушения скоростного режима был оштрафован 22-летний житель города. За 16 превышений скорости с начала года привлечен к ответственности 27-летний житель области.

"Оба лихача управляли автомашинами "ВАЗ" на российском учете. Выявили их при помощи "умных" видеокамер. Всего в области функционирует 35 видеосистем автоматической фиксации нарушений ПДД". Серик Альжанов, начальник управления административной полиции

В Алматы водитель автомобиля Daewoo Nexia нарушил правила дорожного движения на 1,5 млн тенге. Штрафы он не оплачивал. Мужчину задержали, автомобиль отправили на штрафстоянку.

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Петропавловск Северо-Казахстанская область
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