Оплату за проезд по платным дорогам будут взимать по новым правилам

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК приказом от 24 апреля 2023 года утвердило в новой редакции "Правила взимания платы за проезд по платной автомобильной дороге общего пользования республиканского значения (участку)", сообщает Zakon.kz.

Согласно новым правилам, платный проезд будет организован при помощи устройства программно-аппаратного комплекса взимания платы за проезд.

Проезд по платному участку осуществляется на основании договора между пользователем и организатором. Договор на пользование платным участком является публичным. При этом моментом заключения публичного договора является момент въезда на платный участок.

Плата за проезд производится в тенге одним из следующих способов:

по предварительной оплате с помощью платежных систем; постоплата; оплата на пункте взимания платы, при его наличии.

Перед въездом на платные участки должны быть размещены информационное табло с уведомлением о въезде на платные участки и следующими данными: ставка платы;

протяженность платного участка;

возможные способы оплаты за проезд;

данные контакт центра организатора.

Организатор платного движения вправе оповестить водителей о о проезде по платным участкам дороги через представителей на пункте взимания платы, центры по работе с клиентами, единый контакт центр с коротким номером, указанный в публичном договоре или на официальном сайте организатора либо направить смс-оповещение о наличии задолженности за проезд по платным участкам.

Плата за проезд взимается на пункте взимания платы, при его наличии и/или списывается на арках контроля при наличии денежных средств на лицевом счету или счету государственного регистрационного номерного знака автотранспортного средства.

При проезде автомобиля через арку контроля, организатор собирает и регистрирует данные о водителе и транспортном средстве посредством идентифицирующих технических устройств. Такими данными являются фото, видео, весовые и габаритные параметры автомобиля с фиксацией его госномера, даты, времени проезда по зонам платного участка.

Если машина въезжает на платный участок в обход пункта взимания платы, то на арках контроля производится фиксация автотранспортного средства. При этом в программно-аппаратном комплексе взимания платы производится списание денег за проезд.

После пересечения автомобилем арки контроля начисление суммы за проезд производится за зону платного участка, при проезде в обход арки контроля, начисление платы за проезд за зону платного участка производится после проезда транспортным средством следующей арки контроля.

При выезде с платного участка через пункт взимания платы, при его наличии, водитель должен проверить корректность указанного на информационном табло номера автомобиля. При обнаружении ошибки нужно обратиться к представителям Организатора.

Кто освобожден от оплаты

От платы за пользование платными участками освобождаются:

1) специальные автотранспортные средства при исполнении служебных обязанностей:

организации скорой медицинской помощи;

аварийно-спасательных служб;

правоохранительных органов;

органов транспортного контроля;

специальных государственных органов;

Вооруженных Сил РК, других войск и воинских формирований;

Национального оператора, непосредственно осуществляющего содержание и техническое обслуживание платных автомобильных дорог (участков) общего пользования международного и республиканского значения;

концессионера, непосредственно осуществляющего содержание и техническое обслуживание на соответствующей платной автомобильной дороге (участке), определенного в соответствии с законодательством РК;

2) автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа в пригородных сообщениях и сообщениях, соединяющих населенные пункты, прилегающие к платной автомобильной дороге (участку): поселки, села с районными или областными центрами, столицей или городами республиканского значения;

автобусы районов, прилегающих к платной автомобильной дороге, зарегистрированные в установленном порядке на территории указанной административно-территориальной единицы, для перемещения в пределах одного района;

грузовые автотранспортные средства, колесные самоходные сельскохозяйственные, мелиоративные машины в пределах отрезков между ближайшими транспортными развязками для пересечения водных преград и железных дорог;

легковые автомобили физических и юридических лиц районов, прилегающих к платной автомобильной дороге, зарегистрированные в установленном порядке на территории указанной административно-территориальной единицы, для перемещения в пределах одного района;

3) легковые автомобили ветеранов Великой Отечественной войны.

Предварительная оплата за проезд и абонемент

Для внесения предварительной оплаты за проезд по платным участкам, водителю необходимо до въезда на участок пополнить лицевой счет или счет государственного регистрационного номерного знака автомобиля, используя платежные системы. Владельцы местных автотранспортных средств могут приобрести абонемент на проезд в соответствии с их грузоподъемностью и типом.

Если в области нескольких платных участков, для каждого платного участка придется приобретать отдельный абонемент. Абонемент строго привязан к выбранному для использования платному участку.

При наступлении у пользователя абонемента непредвиденных обстоятельств (снятие с учета, продажа, банкротство или смерть автовладельца), абонемент аннулируется и не может быть передан в перерегистрирован на другого пользователя.

Действие абонемента не привязано к границе области, через которую проходит платный участок. Фиксация проезда автотранспортного средства по абонементу осуществляется по аркам контроля с привязкой к платному участку, а не по административным границам областей Казахстана.

При неуплате платы за проезд пользователя в течении семи календарных дней, на восьмой день организатор направляет материалы в органы транспортного контроля для рассмотрения в соответствии со статьей 628 КОАП, по которой установлен штраф на физических лиц в размере 5 МРП, на юридических лиц - 10 МРП.

При подъезде к пункту взимания платы автомобиля без госномера программно-аппаратный комплекс производит начисления за все зоны платного участка, по которому был совершен проезд, в одном направлении.

Правила вводятся в действие 8 мая 2023 года.