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Законодательство РК

Проезд по платной дороге: внесены изменения

Оповещение о провезде по платной дороге: внесены изменения Фото: Казавтожол
Приказом министра транспорта от 3 ноября 2023 года внесены изменения в Правила взимания платы за проезд по платной автомобильной дороге общего пользования республиканского значения (участку), сообщает Zakon.kz.

В новой редакции правил говорится, что организатор оповещает водителей о проезде по платным участкам через:

  • представителей на пункте взимания платы, при его наличии;
  • центры по работе с клиентами, при их наличии;
  • единый контакт центр по РК с коротким номером, указанный в публичном договоре или на официальном Интернет-ресурсе организатора;
  • направляет смс-оповещение о наличии задолженности за проезд по платным участкам и другую информацию, относящуюся к вопросам платного проезда.

Ранее предусматривалось оповещение только через пункты взимания платы.

Плата за проезд пользователем производится следующими способами:

  • по предварительной оплате с помощью платежных систем;
  • постоплата;
  • оплата на пункте взимания платы при его наличии. 

На информационном табло перед въездом на платные участки размещается следующая информация:

  • ставка платы;
  • протяженность платного участка;
  • возможные способы оплаты за проезд;
  • данные контакт-центра организатора.

Вместе с тем предусмотрено, что организатор ограничивает доступ к данным пользователей третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных в законе "О персональных данных и их защите".

При проезде автотранспорта через арку контроля организатор осуществляет сбор, регистрацию и обработку данных о пользователе с его автотранспортом посредством идентифицирующих технических устройств, расположенных на платных участках, также в соответствии с законом "О персональных данных и их защите".

Такими данными являются фотоизображение, видеоизображение, весовые и габаритные параметры автотранспортного средства с фиксацией его государственного регистрационного номерного знака, даты, времени проезда по зонам платного участка.

Ранее в правилах защита персональных данных не предусматривалась.

Также уточняется, что после пересечения автотранспортом арки контроля начисление суммы за проезд производится за зону платного участка, при проезде в обход арки контроля начисление платы за проезд за зону платного участка производится после проезда автотранспорта следующей арки контроля.

Предусматривается, что организатор может изменять механизмы начисления и производить отключение программно-аппаратного комплекса взимания платы за проезд в случае наступления аварийного режима в программно-аппаратном комплексе.

При наличии пункта взимания платы организатор для исключения образования затора обеспечивает пропускной скоростной режим путем открытия шлагбаумов для быстрого проезда через пункт взимания платы с сохранением всех начислений за проезд.

Приказ вводится в действие со 2 декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане еще одна дорога станет платной с 1 декабря.

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Транспорт Министерство транспорта РК Казахстан
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