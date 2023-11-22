Проезд по платной дороге: внесены изменения
В новой редакции правил говорится, что организатор оповещает водителей о проезде по платным участкам через:
- представителей на пункте взимания платы, при его наличии;
- центры по работе с клиентами, при их наличии;
- единый контакт центр по РК с коротким номером, указанный в публичном договоре или на официальном Интернет-ресурсе организатора;
- направляет смс-оповещение о наличии задолженности за проезд по платным участкам и другую информацию, относящуюся к вопросам платного проезда.
Ранее предусматривалось оповещение только через пункты взимания платы.
Плата за проезд пользователем производится следующими способами:
- по предварительной оплате с помощью платежных систем;
- постоплата;
- оплата на пункте взимания платы при его наличии.
На информационном табло перед въездом на платные участки размещается следующая информация:
- ставка платы;
- протяженность платного участка;
- возможные способы оплаты за проезд;
- данные контакт-центра организатора.
Вместе с тем предусмотрено, что организатор ограничивает доступ к данным пользователей третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных в законе "О персональных данных и их защите".
При проезде автотранспорта через арку контроля организатор осуществляет сбор, регистрацию и обработку данных о пользователе с его автотранспортом посредством идентифицирующих технических устройств, расположенных на платных участках, также в соответствии с законом "О персональных данных и их защите".
Такими данными являются фотоизображение, видеоизображение, весовые и габаритные параметры автотранспортного средства с фиксацией его государственного регистрационного номерного знака, даты, времени проезда по зонам платного участка.
Ранее в правилах защита персональных данных не предусматривалась.
Также уточняется, что после пересечения автотранспортом арки контроля начисление суммы за проезд производится за зону платного участка, при проезде в обход арки контроля начисление платы за проезд за зону платного участка производится после проезда автотранспорта следующей арки контроля.
Предусматривается, что организатор может изменять механизмы начисления и производить отключение программно-аппаратного комплекса взимания платы за проезд в случае наступления аварийного режима в программно-аппаратном комплексе.
При наличии пункта взимания платы организатор для исключения образования затора обеспечивает пропускной скоростной режим путем открытия шлагбаумов для быстрого проезда через пункт взимания платы с сохранением всех начислений за проезд.
Приказ вводится в действие со 2 декабря 2023 года.
Ранее сообщалось, что в Казахстане еще одна дорога станет платной с 1 декабря.