Цены на нефть снижаются из-за опасений банковского кризиса

Страх кризиса в банковской сфере, вызванный у инвесторов обвалом акций банка First Republic, уронили на этой неделе стоимость нефти марки Brent до 78 долларов за баррель, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, 24 апреля, трейдеры просили за бочку нефти марки Brent 82,73 доллара. Уже во вторник, 25 апреля, она торговалась за 80,77 доллара, а в четверг, 27 апреля, цена упала до 78,32, временами доходя до 77,37, то есть до цены месячной давности. Таким образом, нефть отыграла назад весь "бычий" рост, спровоцированный недавним заявлением стран ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти.



Аналитики называют несколько причин нынешнего снижения нефтяных котировок.

Падение первой республики

По словам директора "DAMU Capital Management" Мурата Кастаева, на стоимость энергоносителей надавили вновь ожившие страхи мирового банковского кризиса и экономической рецессии.

"Поводом для нервозности на рынке стал отчет американского банка First Republic, который сообщил об оттоке депозитов из банка в размере более 100 млрд долларов за первый квартал текущего года. Рынки опасаются распространения проблем на всю банковскую сферу США, от которой в значительной степени зависит и мировой банковский рынок". Мурата Кастаева

Как известно, акции банка First Republic обвалились 25 апреля на 49,38%. Падение началось после того, как в своей отчетности за первый квартал банк проинформировал, что вкладчики забрали депозиты на более чем 100 млрд долларов. Руководство организации заявило о сокращении расходов и увольнении четверти всех сотрудников. По мнению большинства экспертов, спасти ситуацию уже невозможно, и банк объявит о своем банкротстве, что еще сильнее повлияет на сырьевые рынки.

Запасные данные

Говоря о падении стоимости "черного золота", Мурат Кастаев отметил, что нефтяным котировкам даже не помогли данные о снижении запасов нефти в США, которые при спокойном рынке свидетельствовали бы о росте спроса и были бы позитивным фактором для нефтяных цен.

По официальным данным Управления энергетической информации США, опубликованным 26 апреля, запасы нефти в стране на прошлой неделе снизились на 5,1 млн барр. при прогнозе в 1,5 млн барр. В свою очередь, запасы бензина уменьшились на 2,4 млн барр., а запасы дистиллятов – на 0,6 млн барр. Снизилась и добыча энергоресурсов на 100 тыс. барр в сутки, до 12,2 млн б/с. При этом совокупные поставки нефтепродуктов, выступающие косвенным индикатором спроса, выросли на 0,9 млн б/с и составили 20,2 млн б/с.

Таким образом, статистика носит позитивный характер, но не смогла остановить падение котировок. К слову, запасы энергоносителей снижаются вторую неделю подряд, в то время как добыча продолжает стагнировать и отставать от прогнозов. Между тем, в Штатах в конце мая начинается автомобильный сезон, который существенно увеличит потребление топлива в стране.

Опять 25

Давят на котировки, по мнению аналитиков, и данные по американской экономике. Так, 27 апреля опубликованы показатели роста ВВП США за 1 квартал этого года, составившие всего 1,1%, в то время как давался прогноз в 2%, причем аналогичный показатель в 4 квартале 2022 года был 2,6%.

Кроме того, до девятимесячного минимума снизилось в апреле потребительское доверие в США. Данные показали более резкое, чем ожидалось, снижение потребительского доверия, и указывают на неблагоприятные экономические перспективы.

"Довольно слабые данные по американской экономике привели к тому, что сейчас аналитики ожидают 3 мая повышения учетной ставки ФРС США на 25 базисных пунктов до 5,25%, потом же финансовый регулятор может взять паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики. Это, конечно же, оказывает влияние на нефтяные котировки через курс доллара". Александр Потавин

К слову, по информации CME Group, повышение учетной ставки ФРС ожидают 84% аналитиков. Оставшиеся предсказывают сохранение показателя на нынешнем уровне.

Между тем, эксперты отмечают существенное падение прибыльности производства дизельного топлива в мире. Все потому, что, несмотря на международные санкции, продолжается российский экспорт нефти, который помог достичь в прошлом месяце максимумов производству в Индии и Китае.

"Падение прибыльности нефтепереработки и опасения по поводу восстановления сырьевой экономики Китая продолжают оказывать давление на нефть". представитель компании Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара

Что по прогнозу

Эксперты называют несколько условий для возможного снижения стоимости нефтяных котировок.

"Цены на нефть зависят от баланса спроса и предложения, поэтому серьезное снижение котировок возможно при условии экономического спада в мире, нового кризиса или непредсказуемых геополитических событий. Если не будет таких внешних шоков, то пока ценам на нефть серьезное снижение не грозит". Мурат Кастаев

В свою очередь Александр Потавин считает, что в ближайшее время вполне вероятны откат цен и дальнейшее их снижение. Однако, учитывая рост спроса на топливо со стороны Китая, а также действия ОПЕК+ на горизонте в 9-12 месяцев, стоит ожидать, что нефть марки Brent будет находиться в коридоре 85-95 долларов за баррель.

Что касается увеличения объемов продажи казахстанского "черного золота" марки КЕВСО, то сейчас ведутся работы на трубе Каспийского трубопроводного консорциума.



