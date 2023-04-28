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Какие продукты подорожали в Казахстане за неделю

продукты, цены, касса Фото: Zakon.kz
За неделю цены на социально значимые продовольственные товары повысились на 0,1%. А в годовом выражении – на 10,7%, рассказали в Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

Средняя цена на некоторые товары на 25 апреля:

кефир, 2,5% – 399 тенге/литр;

сахар – 442 тенге/кг;

рожки – 315 тенге/кг.

Цены на продукты немного подросли, а именно: на молоко, кефир, рис, морковь, лук, капусту, масло, мясо, яйца и соль. 

продукты

Фото: new.stat.gov.kz

В перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований. Мониторинг цен в магазинах, супермаркетах и на рынках проводится еженедельно.

Цены на многие социально значимые продукты в Казахстане идут вверх в разных городах.  

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