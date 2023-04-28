Советы юриста в ситуации, когда закон защищает банкрота и ущемляет права кредиторов

Тягу к роскошной жизни банкрота можно обратить в пользу для кредитора. Что для этого надо сделать, в разговоре с Ильясом Ибраимовым, юристом компании Kaplan, Lee & Partners

В нынешнем своем виде, говорят юристы, нормы закона "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК" не в полной мере защищают интересы кредиторов. Профессиональное сообщество в очередной раз озвучивает предложение адаптировать некоторые нормы закона под реальность, продиктованную сложившейся юридической практикой.

Закон сравнительно новый. Ожидаемо, что в процессе работы возникают вопросы, которые требуют дополнительного обсуждения. К примеру, по части ущемления прав кредиторов. Свобода маневров, которую предоставляет закон, позволяет говорить о создании фиктивных обязательств самим же должником. По мнению экспертов, реальных механизмов защиты пока нет.

Вопрос ущемления прав кредиторов злободневный. Как и в рамках обычного исполнительного производства, часть кредиторов, чьи требования не обеспечены залогом, находятся в одной очереди удовлетворения требований. А в одной очереди взысканные суммы распределяются пропорционально. Что, на взгляд экспертов, позволяет должнику заняться созданием фиктивных обязательств.

Это может произойти по следующей схеме. Допустим, должник получил в качестве займа сумму в размере пяти миллионов тенге, а составил расписки, к примеру, от родственников на сумму в 10 миллионов тенге. Теперь в случае признания его банкротом и реализации имущества, суммы будут распределены между кредиторами как реальными, так и фиктивными. То есть вместо пяти миллионов добросовестный кредитор получит лишь малую часть полагающихся ему выплат, несмотря на то, что реальной задолженности перед иными лицами нет. К сожалению, еще не разработан эффективный механизм проверки действительности подобного рода сделок. Ильяс Ибраимов

Это один из возможных эпизодов неполного соблюдения прав кредиторов. Но есть и другие моменты, благодаря которым банкроты могут продолжать, условно, роскошную жизнь, в стремлении к которой возможно и наделали долгов. Так, в существующем виде, отмечают эксперты, закон не позволяет сменить более дорогое жилье банкрота на менее дорогое, а разницу направить на погашение задолженностей. Напомним, что по закону у банкрота нельзя забирать единственное жилье. Что же делать, если это особняк с большим участком? Логично было бы переселить его в более скромное жилище, а разницу направить на погашение долга. Однако сегодня закон этого сделать не позволяет.

Давайте разбирать на примерах. На сегодняшний день у многих "должников" имеется имущество в виде единственного жилья (хотя фактически остальные жилые помещения могут быть зарегистрированы за другими членами семьи – это тоже можно расценить, как одну из схем "ухода" от полной ответственности). Такое имущество не подлежит реализации. Если исходить из позиции, что у банков второго уровня чаще всего имеется недвижимое имущество, которое либо готовится к реализации, либо "висит" на балансе, думаю, что сами банки будут не против отдать условному должнику "одиночке" однокомнатную квартиру взамен его гораздо более дорогого частного дома. Ильяс Ибраимов

Ильяс Ибраимов логичной видит такую схему. Следует проводить оценку в рамках процедуры банкротства и определять реальную стоимость, дабы ни одна из сторон не была ущемлена в правах. Более того, можно как реализовывать данное недвижимое имущество с торгов, так и передавать его в натуре взыскателю по стоимости не ниже оценочной. При этом разницу обязать выплачивать взыскателя должнику в определенный срок.

Представим ситуацию, когда взыскателем выступает государство. На этот счет, у экспертов следующее предложение:

В случае если взыскателем выступает государство, то необходимо создавать отдельный уполномоченный орган, который будет заниматься выделением должникам жилья из фонда при реализации его более дорогостоящего единственного жилья. Думаем, что возможная прибыль (которую можно направить на погашение задолженностей), учитывая иногда роскошную жизнь должников, будет ощутимой. Ильяс Ибраимов

Напомним, что ранее экспертами тема обмена более дорого жилья банкрота на менее дорогое поднималась в ходе онлайн разговора с Кайратом Миятовым, заместителем председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Ответ на наш вопрос был следующим: "Касательно установления минимальной квадратуры, оставляемой гражданину, сообщаем, что реализация данного предложения породит многочисленные судебные разбирательства. Кроме того, не определен орган, который будет этим заниматься, и из каких источников будет предоставляться взамен другое жилье. Ильяс Ибраимов

Ущемляет ли права кредиторов возможность признать сделку с банкротом недействительной?

Напомним, что статья 14 упомянутого закона позволяет аннулировать сделку, заключенную в период до трех лет до момента возбуждения процесса банкротства. Закон обязует стороны сделки выйти на исходную позицию, то есть вернуть полученное в результате сделки.

На наш взгляд, указанная норма предусмотрена как раз для защиты кредиторов от неправомерных действий со стороны должников. Данная норма внедрена для того, чтобы отменить сделки, совершенные должником в целях ухудшения своего материального положения и последующего уклонения от исполнения обязательств перед кредиторами. Необходимо учитывать, что отмене чаще всего подлежат сделки, совершенные вне рамок обычных коммерческих и при условии занижения стоимости реализованного имущества. По нашему мнению, добросовестной стороне сделки нет причин переживать по данному поводу. Ильяс Ибраимов

Согласно мнению экспертов, данная норма законодателем внедрена "абсолютно резонно". Юридическая практика показывает, что должники готовятся к банкротству не один день.

Все имущество, что подлежит реализации или взысканию, заранее выводится из собственности должника. Именно на выявление и признание такого рода сделок недействительными и направлена данная норма. Более того, следует обратить внимание на то, что данные сделки могут быть выявлены и кредитором, например, БВУ и иными МФО/МКО. Физическим лицам я бы настоятельно рекомендовал проводить все сделки в соответствии с действующим законодательством, тогда никаких претензий и вопросов к ним не возникнет. Практика показывает, что отменяются лишь сделки, которые действительно содержат в себе признаки мнимости или же притворности. Ильяс Ибраимов

Эксперты призывают не забывать про должную осмотрительность при заключении сделок в принципе. В связи с чем, Ильяс Ибраимов предлагает свой топ-ресурсов, которые предоставят дополнительную информацию и помогут составить вполне реалистичную картину юридического образа второй стороны сделки:

• Наличие возбужденных исполнительных производств в отношении физического лица – aisoip.adilet.gov.kz;

• Наличие судебных разбирательств, в которых лицо является стороной – sud.gov.kz;

• Розыск должников по алиментам – qamqor.gov.kz/alimonies;

• Розыск преступников – qamqor.gov.kz/criminals;

• Розыск должников – qamqor.gov.kz/debtors;

Конечно, даже проверка всех этих нюансов на указанных ресурсах не даёт полной гарантии избавления от рисков, но может значительно снизить вероятность возникновения судебных тяжб, считает эксперт.

Напомним, ранее Zakon.kz писал о том, каким образом могут ущемляться права кредиторов при банкротстве физических лиц.