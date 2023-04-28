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Поддержка монархии британским обществом на историческом минимуме – опрос

Король Великобритании Фото: wikimedia
Накануне коронации Чарльза III опрос среди британцев показал, что только трое из 10 респондентов считают монархию "очень важной", сообщает Zakon.kz.

Опрос провел Национальный центр социальных исследований (NatCen). По результатам опроса, общественная поддержка монархии упала до исторического минимума.

В общей сложности 45% респондентов ответили, что монархия должна быть упразднена, не важна или не очень важна. В 2022 году, в год платинового юбилея королевы Елизаветы, этот показатель составил 35%.

Еще одни данные, собранные по результатам 6638 опросов в течение 40 лет, показали, что монархию поддержали лишь 29%. 

Исполнительный директор NatCen Гай Гудвин отметил, что важные национальные события и праздники, такие как юбилеи, свадьбы и рождения, оказывают явное положительное влияние на отношение общества к монархии.

"На протяжении 2010-х годов мы наблюдали рост поддержки того, чтобы в Британии сохранялась монархия, что совпало с бракосочетанием Его Королевского Высочества принца Уэльского и празднованием бриллиантового юбилея королевы".Гай Гудвин

Гудвин отметил, что дополнительную обеспокоенность вызывает тот факт, что всего 12% молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет считают монархию "очень важной", по сравнению с 42% опрошенных в возрасте 55 лет и старше. По его словам, в будущем перед монархией будет стоять важная задача сохранить свою актуальность и привлекательность для молодежи.

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