Поддержка монархии британским обществом на историческом минимуме – опрос
Опрос провел Национальный центр социальных исследований (NatCen). По результатам опроса, общественная поддержка монархии упала до исторического минимума.
В общей сложности 45% респондентов ответили, что монархия должна быть упразднена, не важна или не очень важна. В 2022 году, в год платинового юбилея королевы Елизаветы, этот показатель составил 35%.
Еще одни данные, собранные по результатам 6638 опросов в течение 40 лет, показали, что монархию поддержали лишь 29%.
Исполнительный директор NatCen Гай Гудвин отметил, что важные национальные события и праздники, такие как юбилеи, свадьбы и рождения, оказывают явное положительное влияние на отношение общества к монархии.
"На протяжении 2010-х годов мы наблюдали рост поддержки того, чтобы в Британии сохранялась монархия, что совпало с бракосочетанием Его Королевского Высочества принца Уэльского и празднованием бриллиантового юбилея королевы".Гай Гудвин
Гудвин отметил, что дополнительную обеспокоенность вызывает тот факт, что всего 12% молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет считают монархию "очень важной", по сравнению с 42% опрошенных в возрасте 55 лет и старше. По его словам, в будущем перед монархией будет стоять важная задача сохранить свою актуальность и привлекательность для молодежи.