Неприкосновенный депозит на обучение ребенка: о чем думают казахстанцы

Уже который год в Казахстане действует государственная образовательная накопительная система МОН РК Aqyl. Действительно ли можно накопить средства на обучение своего ребенка, выяснял Zakon.kz.

Начинать копить на обучение в вузе можно, даже если ребенок еще учится в первом классе, считают казахстанцы. Однако есть и другая точка зрения, согласно которой у образовательных депозитов слишком низкие процентные ставки.

Средства можно всегда снять обратно

Сабина Жумаханова стала мамой 7 лет назад. Жительница Шымкента уже задумывается о будущем своего ребенка: год назад начала откладывать деньги на обучение в университете. По словам Сабины, для молодых семей госпрограмма образовательного депозита очень выгодная.

"Некоторые мои родственники и друзья считают, что я рано начала копить деньги. Но с учетом инфляции, думаю, сейчас самое время задуматься о будущем. Дочка уже в школу начала ходить. Университет примерно выбрали. Собрали уже около 500 тысяч тенге, это с процентами. Когда задумывалась собирать деньги, нашла информацию об этом депозите. Вначале, конечно, сомнения были, но сейчас не жалею. Если что, деньги можно в любой момент снять обратно", – делится Сабина Жумаханова.

Собирали деньги на обучение всем селом

Алтынай Жанбатырова учится на 3 курсе. Студентка говорит, что окончила школу с красным аттестатом и стала обладателем почетного знака "Алтын белгi". Однако поступить на грант ей не удалось. Девушка рассказывает, что очень расстроилась, но на помощь ей пришли родственники и односельчане. Неравнодушные соседи и родные Алтынай дали ей "коримдик" за то, что она с отличием окончила школу. Так Алтынай собрала значительную сумму и поступила в вуз на платной основе.

"На тестировании я была уверена в своих силах, думала, что поступлю на грант. Но мне попался сложный тест, и я провалила ЕНТ. Мы даже на учебу не откладывали, потому что я была самой лучшей ученицей в школе. Но когда я провалила ЕНТ, меня мои родственники и односельчане поддержали. Собрала около 500 тысяч тенге. Давали, сколько могли. Я была очень рада. Таким образом оплатила первый год учебы и поступила, хоть и на платной основе", – рассказала Алтынай Жанбатырова.

Через год она выиграла внутренний грант университета. Тем не менее девушка считает, что финансовая "страховка" нужна. Теперь ее семья начала откладывать средства на высшее образование сестер Алтынай.

"У меня есть три сестры. Откладываем деньги на их обучение, хотя они тоже отлично учатся, как и я. Думаем вложиться в депозит. Если мои сестренки поступят на грант, то на эти деньги купим им телефон или ноутбук, так сказать, своего рода поощрение будет для них", – рассказывает Алтынай Жанбатырова.

Проценты маленькие, не вложились бы

Многодетный отец Ербол Кайыпов в свою очередь считает, что условия государственного образовательного депозита не совсем выгодны. По его словам, собрать значительную сумму будет сложно. Особенно, если дети погодки. Отец четверых детей надеется, что его сыновья поступят на грант.

"Если вкладывать в месяц 10 тысяч тенге, необходимую сумму для 4 детей и за 10 лет собрать не удастся. Проценты слишком маленькие, поэтому мы бы не вложились. У нас, например, есть кредиты, оплата за ипотеку, продукты нужно покупать, одежду для детей. Есть и другие расходы, и немалые. Поэтому надеюсь, что мои дети поступят на грант. Если хорошо учиться, это сейчас возможно. А мои дети отличники. Но, если не повезет, то будем, конечно, оплачивать вуз, куда денемся", – говорит Ербол Кайыпов.

Взяли кредит на обучение сына

Асия Турусметова рано потеряла мужа и является единственной кормилицей семьи. Женщина одна воспитывает троих детей. По ее словам, старший сын не смог поступить на грант. Женщина взяла кредит 3,5 миллиона тенге. Часть из них она положила на депозит, на оставшуюся сумму оплатила первый год университета своему сыну.

"О своем решении не жалею. Хотела, чтобы у сына был диплом любыми способами. Другого выхода тогда не было, у нас не было лишнего имущества на продажу. Дом продавать – это, конечно, не вариант. Поэтому взяла кредит. Сын отучился. На третьем курсе его взяли на работу в хорошую компанию, он начал помогать мне, и через год примерно мы успешно закрыли свой банковский долг", – говорит Асия Турусметова.

Нужно копить деньги в любом случае

Молодая мама Асель Омиргазиева говорит, что средства на обучение ребенка нужно копить всегда, поскольку, по ее мнению, сегодня высшее образование для многих казахстанцев – непозволительная роскошь. А поступить на грант удается не всем, да и места ограничены. По этой причине, делится женщина, она начала копить на обучение своих двух дочек с рождения.

"Сейчас образование очень дорогое. А я хочу, чтобы мои дочки обучались за границей. Поэтому начала откладывать деньги, как они родились. В депозит не вкладывала. Но теперь думаю, что инвестирую часть средств в образовательный депозит, а часть буду хранить у себя", – говорит Асель Омиргазиева.

Как можно накопить средства – МОН РК

По данным финансового центра МОН РК, на 2022 год более 22 тысяч открытых депозитов. Специалисты рассказывают, что накопленные средства переводят напрямую в университет. Деньги можно копить на обучение в Казахстане или за границей. Срок накопления – от 3 до 20 лет. При этом, если студента отчислят из вуза и он не восстановится в течение трех лет, депозиторы должны вернуть государственную премию.

"Депозит можно открыть в четырех банках Казахстана. Накопить можно до 10 млн тенге. В зависимости от того, сколько вы будете вкладывать, банк начисляет проценты. У каждого банка разные ставки. Помимо этого есть государственная премия – 7% годовых. Если ребенок поступит на грант, то собранные средства можно будет полностью вернуть. Также с этого года по программе "Білім лайф" можно открыть депозит и застраховать его на имя вашего ребенка", – рассказал Арманай Мираскызы, главный специалист АО "Финансовый центр" Министерства науки и высшего образования РК.

Минимальный первоначальный взнос – 3 МРП. Депозит имеет строгое целевое назначение: накопленные средства должны быть использованы на оплату обучения, причем, как в РК, так и за рубежом. Если после оплаты всего срока обучения на депозите остаются средства, вкладчик имеет право осуществить их снятие. Чтобы открыть счет, нужно обратиться в страховую компанию, выбрать университет и определить сумму, которая необходима для покрытия расходов на обучение.

Выгодно копить деньги только определенным слоям населения

Финансист Айнур Айтимбетова считает, что депозит Aqyl занимает самую высокую доходность на депозитном рынке в Казахстане. По словам эксперта, при поддержке государства может значительно сократить расходы на обучение и снизить нагрузку на семейный бюджет. Однако, считает эксперт, и здесь есть свои нюансы.





"Выгодно собирать деньги на обучение в депозите Aqyl определенным слоям населения. Это казахстанцы, которые имеют стабильный доход, заработную плату выше 200 тысяч тенге, которые могут откладывать каждый месяц", – считает финансист Айнур Айтимбетова.

Она также отметила, что в проекте есть и недочеты. По мнению финансиста, в случае нецелевого использования депозита или досрочного расторжения вкладчик возвращает в бюджет только начисленную сумму государственной премии. Помимо этого, собирать средства можно только в банках-партнерах, а каждый банк имеет различную политику по размерам процентной ставки.