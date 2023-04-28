Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сколько дней казахстанцы отдохнут на День столицы

Сколько дней казахстанцы отдохнут на День столицы Фото: Zakon.kz
Правительство Казахстана утвердило перенос выходного дня в рамках празднования Дня столицы, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте главы правительства, в целях рационального использования рабочего времени в 2023 году день отдыха с субботы, 1 июля, переносится на пятницу, 7 июля.

Соответствующее постановление приняло правительство РК.

"Таким образом, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут на День столицы в 2023 году четыре дня: 6, 7, 8 и 9 июля. При этом суббота, 1 июля, будет рабочим днем".

Перенос выходного дня, как отмечено в документе, позволит работающим казахстанцам заранее планировать отдых в праздничный период.

Ранее сообщалось, как казахстанцы отдохнут в мае 2023 года.

Читайте также

Устроили хаос на дороге: водителей наказали в Алматы

Организатором финпирамиды Chia Tai Tianqing в Казахстане является гражданин Китая – АФМ

Скончалась супруга Олжаса Сулейменова

Анастасия Московчук
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане с 1 июля повысят пособие многодетным матерям
В Казахстане с 1 июля повысят пособие многодетным матерям
Суд оштрафовал пенсионерку за мат
Суд оштрафовал пенсионерку за мат
На один город меньше станет в Павлодарской области
На один город меньше станет в Павлодарской области
Новый сквер появится на месте снесенных домов в Алматы
Новый сквер появится на месте снесенных домов в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления