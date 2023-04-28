Сколько дней казахстанцы отдохнут на День столицы

Правительство Казахстана утвердило перенос выходного дня в рамках празднования Дня столицы, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте главы правительства, в целях рационального использования рабочего времени в 2023 году день отдыха с субботы, 1 июля, переносится на пятницу, 7 июля.

Соответствующее постановление приняло правительство РК.



"Таким образом, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут на День столицы в 2023 году четыре дня: 6, 7, 8 и 9 июля. При этом суббота, 1 июля, будет рабочим днем".

Перенос выходного дня, как отмечено в документе, позволит работающим казахстанцам заранее планировать отдых в праздничный период.

Ранее сообщалось, как казахстанцы отдохнут в мае 2023 года.