Длинные выходные: как казахстанцы отдохнут в мае 2023 года
Фото: pixabay
Как обычно в мае в РК отмечают три госпраздника: День единства народа Казахстана, День защитника Отечества и День Победы, благодаря им казахстанцы могут рассчитывать в общей сумме на 11 выходных дней, сообщает Zakon.kz
Итак, 1 мая на Праздник единства народа казахстанцы отдохнут:
- по пятидневной рабочей неделе - три дня подряд: 29, 30 апреля (суббота, воскресенье) и 1 мая (понедельник)
- по шестидневной рабочей неделе - два дня: 30 апреля (воскресенье) и 1 мая (понедельник).
Затем, на День защитника Отечества и День победы:
- по пятидневной рабочей неделе - нас ждут четыре выходных дня подряд: 6, 7, 8, 9 мая (суббота, воскресенье, понедельник, вторник);
- по шестидневной рабочей неделе - три дня подряд: 7, 8 и 9 мая (воскресенье, понедельник, вторник).
Ранее, в общей сложности четыре праздничных дня у казахстанцев было в марте, когда в стране отмечали 8 марта и Наурыз.
Фото: Zakon.kz
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