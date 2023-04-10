Длинные выходные: как казахстанцы отдохнут в мае 2023 года

Фото: pixabay

Как обычно в мае в РК отмечают три госпраздника: День единства народа Казахстана, День защитника Отечества и День Победы, благодаря им казахстанцы могут рассчитывать в общей сумме на 11 выходных дней, сообщает Zakon.kz

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