Курс доллара снизился на торгах 28 апреля

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 453,39 тенге, опустившись на 2,83 на тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня cнизился и составил 65,41 тенге (-0,40) в 12:00 по времени Алматы.

Курс евро установлен Нацбанком – 503,47 тенге, рубля – 5,6 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 451,5-454 тенге, евро – по 498-503,5 тенге, российские рубли – по 5,4-5,7 тенге.

Нефть дорожает 28 апреля. Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,77%, до 78,82 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI – на 0,66%, до 75,25 доллара.