Почему в Казахстане растет количество ВИЧ-инфицированных

В столице Кыргызстана проходит Международная конференция по здравоохранению City Health, где эксперты из разных стран обмениваются опытом в вопросах снижения вреда от употребления алкоголя, наркотиков и других вредных привычек, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Особое внимание всех присутствующих сегодня приковано к проблеме наркозависимости и росту количества ВИЧ-инфицированных. Наш корреспондент поговорил с экспертами и узнал, какой эффект оказала метадоновая заместительная терапия в решении этих вопросов.

Метадоновая терапия – это долгосрочная заместительная терапия, которая используется при лечении опиоидной зависимости и помогает сократить употребление инъекционных наркотиков.

Такая программа применяется в странах Америки, Европы, в большинстве стран СНГ, кроме России и Туркменистана. Однако до сих пор такое лечение наркозависимых вызывает у многих недоверие.

В Казахстане программу метадоновой заместительной терапии запустили в 2008 году. Это был пилотный проект, который должен был остановить эпидемию ВИЧ и СПИДа в республике. Однако с самого начала программа вызвала резонанс и множество вопросов как среди общественности, так и среди медработников.

"Заместительную терапию начали применять, когда появилась ВИЧ-инфекция. Люди заражались друг от друга, используя инъекционные наркотики, в частности, передавая от одного к другому грязные шприцы. И для того, чтобы остановить ВИЧ-инфекцию или хотя бы уменьшить количество больных наркозависимых, мы запустили эту программу", – рассказала врач, президент Общественного фонда "Аман-саулык" Бахыт Туменова нашему корреспонденту.

Метадон – это синтетическое лекарственное средство, принадлежащее к группе опиоидов. В некоторых странах этот препарат используется в качестве анальгетика, а также для терапии наркотической зависимости. В медицине его применяют при лечении зависимости от "тяжелых" наркотиков в качестве заместителя героина.

"Но метадон просто так не продают, препарат выдают лишь в спецпунктак, таких в Казахстане на сегодня 16. Кроме того, попасть в программу могут не все наркозависимые. Для назначения необходимо наличие диагноза", – уточнила Бахыт Туменова.

Фото: City Health

На сегодняшний день в Казахстане 83 500 человек употребляют инъекционные наркотики, 8% из них заражены ВИЧ-инфекцией. И только 1-2% от этого числа участвуют в программе заместительной терапии.

"Мы провели большую информационную работу в регионах, организовывали общественные слушания, приглашали лиц, употребляющих инъекционные наркотики, их родственников, гражданских активистов, чтобы рассказать об этой терапии. Но программу плохо восприняли, люди просто не поняли ее", – пояснила она.

Бахыт Туменова рассказала про опыт Литвы, где также применяется заместительная терапия. По ее словам, когда инъекционных наркозависимых начали переводить на метадон, в стране на 20% снизилась преступность.

"Прием метадона означает, что пациентам больше не нужно пользоваться шприцами, а это снижает риск заражения ВИЧ-инфекцией. Кроме того, они не рискуют получить передозировку. И им не нужно искать деньги, чтобы купить очередную дозу", – добавила врач.

В Великобритании такая программа действует достаточно долгое время для того, чтобы сделать какие-то выводы. Британский эксперт в сфере наркотической и алкогольной политики Дэвид Макинтош подчеркнул, что заместительная терапия помогла снизить рост инфекционных заболеваний.

"Когда мы внедрили метадоновую заместительную терапию, многие страны оказали сопротивление данной программе. Метадоновая терапия в Великобритании существует более чем 40 лет и доказала свою эффективность. Она помогла снизить инфекционные заболевания, преступность, а также предоставила возможность людям с опиоидной зависимостью получить доступ к лечению в медучреждениях", – рассказал Дэвид Макинтош.

Фото: City Health

Он добавил, что сейчас в Великобритании этот вопрос не стоит на повестке, как обсуждаемый. Власти приняли эту программу и признали ее эффективность.



"Метадон доказал свою эффективность и имеет свои преимущества с точки зрения снижения риска инфекций, героинозависимости, а также помогает людям восстановить полноценную жизнь", – заключил эксперт.

Кыргызстан – одна из первых стран в Центральной Азии, кто начал применять метадонную заместительную терапию в лечении пациентов с наркозависимостью.



Врач-нарколог Жылдыз Бакирова рассказала, что программу ввели еще в 2002 году. Тогда страна также столкнулась с непониманием со стороны общественности.

"На наркологическом учете в Кыргызстане состоят примерно 8,5 тыс. человек, из них 1000 находятся на опиоидной заместительной терапии – это примерно 11% от общего количества", – добавила Жылдыз Бакирова.

По ее словам, на сегодняшний день ситуация с опиоидной зависимостью в стране стабилизировалась. Но большие вопросы вызывает проблема с психоактивными веществами.

Фото: City Health

Глава общественного фонда "Аман-саулык" Бахыт Туменова добавила, что в последние годы информационная работа в части метадоновой заместительной терапии в Казахстане значительно снизилась, что в следствии и привело к увеличению количества ВИЧ-инфицированных.

Ранее в Казахстане предложили ввести скрининг для выявления наркозависимых на ранней стадии. Проверять планируют работающую молодежь, водителей общественного транспорта, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.