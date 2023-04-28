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Какой будет погода в последние дни апреля в Казахстане

Какой будет погодна в последние дни апреля в Казахстане Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 29 апреля – 1 мая 2023 года. Понижение температуры ожидается на большей части страны, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большей части Казахстана пройдут дожди с грозами, ночью на севере, в центре, на востоке – осадки в виде дождя и снега, в горных районах юго-востока временами ожидаются сильные дожди с градом.

По республике ожидаются усиление ветра, туман. В южных регионах – пыльные бури.

В конце недели вторжение северного антициклона вызовет понижение температур на большей части Казахстана.


"На севере, северо-западе, в центре в ночные часы ожидаются заморозки до 1-7 градусов, на востоке понижение до 1-10 мороза", – рассказали синоптики. 

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