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Похолодает до трех градусов: прогноз погоды в Казахстане на последние дни августа

Похолодает до трех градусов: прогноз погоды в Казахстане на последние дни августа Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 29-31 августа 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По прогнозу синоптиков, понижение температуры воздуха ожидается практически по всей территории страны. В ближайшие трое суток на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами и шквалистым ветром, возможно выпадение града.

Сильные дожди и постепенное понижение температуры воздуха прогнозируются на северо-западе, севере, центре, юге и юго-востоке Казахстана.

"Наибольшее понижение температуры воздуха ожидается на северо-западе, севере республики, в ночные часы температура воздуха понизится до 3-11 тепла, днем до 10-18 тепла", – рассказали синоптики. 

Как отметили в РГП "Казгидромет", лишь на востоке, юге и юго-востоке страны в начале недели будет тепло, затем к концу недели ожидается понижение температуры ночью до 10-15 тепла, днем до 20-25 тепла.

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