Какие изменения произошли в законодательстве за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за прошедшую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Утвержден перечень из 190 видов предпринимательской деятельности, по которым может применяться специальный налоговый режим розничного налога.
- Обнародованы Концепция цифровой трансформации, развития отрасли информационно-коммуникационных технологий и кибербезопасности и Концепция развития топливно-энергетического комплекса до 2029 года.
- Обновлены правила оплаты за проезд по платным дорогам.
- В правилах госзакупок изменен порядок расчета финансовой устойчивости при реорганизации юридических лиц.
- Из правил сбора, обработки персональных данных исключили ряд норм касательно сроков их хранения, обезличивания и уничтожения.
- На полгода продлен запрет на вывоз из Казахстана лома и отходов черных и цветных металлов.
- В Казахстане обновлены правила ввоза и вывоза лекарств и медицинских изделий.
- Изменились правила проведения ЕНТ.
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