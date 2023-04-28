В Казахстане разработали новые правила деятельности торговых рынков

Комитет торговли МТИ РК разработал новые правила организации деятельности торговых рынков, требований к содержанию территории, оборудованию и оснащению торгового рынка, сообщает Zakon.kz.

Правила распространяются на все субъекты и объекты торгового рынка.

Так, говорится, что торговля в виде оптовой и розничной продажи товаров, а также оказание услуг на торговом рынке осуществляются субъектами торговой деятельности через стационарные и нестационарные торговые объекты, расположенные на территории торгового рынка согласно схеме торгового рынка и на основании договоров аренды, заключенных посредством информационной системы уполномоченного органа.

Торговые рынки классифицируются:



1) по товарной специализации:

продовольственные – по реализации продовольственных товаров;

непродовольственные – по реализации промышленных товаров, бытовой техники;

2) в зависимости от реализуемых товаров:

специализированные;

универсальные;

3) по объемам сделок и способам их осуществления:

розничные;

оптовые.

Специализация рынков

На универсальном торговом рынке торговые места предназначены для осуществления продажи товаров разного класса:

на территории столицы, города республиканского значения и города областного значения торговый рынок состоит из одного и более стационарных торговых объектов, внутри которых могут располагаться нестационарные торговые объекты, за исключением автолавок;

на территории города районного значения, поселка, села торговый рынок состоит из стационарных или нестационарных торговых объектов.

На специализированном торговом рынке 70% и более товаров от их общего количества предназначены для осуществления продажи товаров одного класса. Он представляет собой стационарные или нестационарные торговые объекты.

В непродовольственных торговых залах при продаже вещей (одежда, обувь) должны быть созданы условия для их примерки, а для сложно-технических и других товаров, требующих проверки исправности, – условия для ее проведения.

Указывается, что при организации торгового рынка должны быть соблюдены требования санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам оптовой и розничной торговли пищевой продукцией", пожарной безопасности, архитектурные, строительные, ветеринарные, экологические и другие требования в соответствии с действующим законодательством республики.

Требования

Администрация торгового рынка организовывает:

работу торгового рынка и условия для его функционирования в соответствии с действующим законодательством, правилами и утвержденным регламентом работы торгового рынка;

своевременную уборку и благоустройство территории торгового рынка;

проведение не менее одного раза в месяц санитарного дня на территории и объектах торгового рынка в соответствии с графиком;

сервисное обслуживание объектов и мест торговли на территории торгового рынка в части энерго-, водо-, теплоснабжения и устойчивое соединение с Интернетом, а также обеспечение исправным торговым инвентарем и контрольными весами, соответствующими условиями их эксплуатации согласно установленным требованиям в законодательстве;

принятие мер по поддержанию общественного порядка, пожарной безопасности, организации сторожевой охраны;

размещение вывески (на государственном и русском языках) при входе на территорию торгового рынка (с указанием типа рынка, специализации, названия, режима работы, номеров телефонов администрации торгового рынка;

работу по оказанию услуг согласно утвержденному перечню дополнительных услуг и по установленным тарифам в соответствии с утвержденным регламентом работы торгового рынка;

деятельность субъектов и объектов торгового рынка согласно заключенным договорам аренды (пользования) торговых объектов, торговых мест посредством информационной системы уполномоченного органа;

работу по предоставлению льгот отдельным категориям граждан по оказываемым услугам администрацией торгового рынка согласно решению собственника (владельца) торгового рынка, в том числе в случаях, предусмотренных законодательством РК;

предоставление служебных помещений для размещения постоянных пунктов негосударственным организациям, осуществляющим деятельность по охране правопорядка и пожарной безопасности, органам ветеринарного надзора и другим на договорной основе через информационную систему уполномоченного органа;

уведомление не менее чем за месяц субъектов торгового рынка об утверждении перечня дополнительных услуг в информационной системе уполномоченного органа;

информирование субъектов торгового рынка, реализующих социально значимые продовольственные товары, о размере предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары на торговых рынках;

установку схемы (схем) размещения объектов торгового рынка для его субъектов и покупателей;

работу по своевременному и полному внесению сведений в информационную систему уполномоченного органа;

представление в информационную систему уполномоченного органа один раз в год информации о торгующих (арендаторах) на торговом рынке, сведения о товарах, реализуемых на торговом рынке;

работу по рассмотрению замечаний и предложений от арендаторов, полученных через QR-код в информационной системе уполномоченного органа, для последующего принятия мер по их устранению и предоставлению результатов рассмотрения заявителю в установленные регламентом работы торгового рынка сроки посредством информационной системы уполномоченного органа;

мониторинг соответствия продавцов (арендаторов) и занимаемых ими торговых объектов или торговых мест требованиям, установленным правилами и регламентом работы торгового рынка, и размещение итогов мониторинга в информационной системе уполномоченного органа;

размещение QR-кода на каждом арендованном торговом месте для возможности арендаторам оставлять предложения, жалобы и обращения к руководству торгового рынка.

Перечень дополнительных услуг должен содержать все услуги, которые оказываются администрацией торгового рынка.

Регламент работы торгового рынка включает в себя:

полное и сокращенно, в том числе фирменное наименование, организационно-правовую форму юридического лица, место его нахождения, государственный регистрационный номер; идентификационный номер налогоплательщика; специализацию торгового рынка; схему торгового рынка; схему эвакуации при возникновении аварийных или чрезвычайных ситуаций; перечень отдельных категорий граждан, которым предоставлено право внеочередного обслуживания или других льгот на торговом рынке; порядок и условия предоставления торговых мест, оказания услуг, их характеристики, размеры стоимости за их предоставление; условия договора аренды (пользования), в том числе порядок и основания для его расторжения; порядок тарифообразования на услуги по предоставлению в аренду торговых мест, содержащий описание основных затрат, включаемых в данный тариф, сроки и порядок внесения изменений в тариф.

Субъект торгового рынка, осуществляющий торговую деятельность:



обозначает места выкладки товаров отечественного товаропроизводителя специальной вывеской или надписью "Сделано в Казахстане", которую допускается устанавливать для нескольких товаров отечественных товаропроизводителей, расположенных рядом;

соблюдает установленные законодательством РК обязательные требования при осуществлении торговой деятельности, а также утвержденный регламент работы торгового рынка;

декларирует в информационной системе уполномоченного органа наличие необходимых документов по безопасности продаваемых товаров;

направляет замечания и предложения через QR-код в информационную систему уполномоченного органа в адрес администрации торгового рынка или уполномоченного государственного органа для последующего принятия мер по их устранению и предоставлению результатов рассмотрения заявителю посредством информационной системы уполномоченного органа;

при осуществлении торговой деятельности, продажи товаров оптом и в розницу, в том числе услуг, соблюдает кассовый режим и оформление документов в соответствии с налоговым и гражданским законодательством.

В свою очередь собственник (владелец) торгового рынка разрабатывает и утверждает среднесрочные, долгосрочные планы (стратегии развития, инвестиционные программы) торгового рынка с учетом внедрения современных технологий управления и производства.

Предусматривается, что товар, потерявший качество за время продажи и перешедший в разряд недоброкачественных, снимается с продажи.

Товары, помещенные на временное хранение, должны быть упакованными в тару. В помещениях хранения товары размещаются с соблюдением принципов товарного соседства, норм складирования, режима и хранения.

Кроме того, владелец торгового рынка:

обеспечивает условия по энерго-, водо-, теплоснабжению и устойчивое соединение с Интернетом, а также соответствующие инфраструктурные условия для приемки, хранения, продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на торговом рынке; через информационную систему уполномоченного органа в течение 10 рабочих дней после принятия решения о прекращении или приостановлении деятельности торгового рынка уведомляет субъектов торгового рынка и уполномоченный орган о данном решении; принимает решения о предоставлении льгот отдельным категориям граждан по услугам, оказываемым администрацией торгового рынка; заключает договор аренды (пользования) торговых объектов или торговых мест в информационной системе уполномоченного органа; утверждает регламент работы торгового рынка и перечень дополнительных услуг в информационной системе уполномоченного органа; утверждает тариф на арендную стоимость торгового места не более одного раза в год с обязательным уведомлением субъектов торгового рынка и уполномоченного органа в информационной системе за 6 месяцев; контролирует и обеспечивает работу администрации торгового рынка в соответствии с законодательством республики; рассматривает замечания и предложения арендаторов и принимает решения по их устранению в сроки, установленные регламентом работы торгового рынка, посредством информационной системы уполномоченного органа; оказывает содействие в проведении проверок путем предоставления всех необходимых сведений о субъектах и объектах торгового рынка должностным лицам уполномоченных органов и принимает меры по устранению недостатков и нарушений, выявленных в ходе таких проверок. В случаях неустранения выявленных нарушений расторгает договор аренды в информационной системе уполномоченного органа без предварительного уведомления; несет ответственность за деятельность торгового рынка и работу его администрации в соответствии с законодательством РК.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 17 мая.