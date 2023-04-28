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Военнослужащие десантно-штурмовых войск и Пограничной службы КНБ поздравили ветерана войны с вековым юбилеем

мероприятие Фото: Алматинский гарнизон
Военнослужащие десантно-штурмовых войск и Пограничной службы КНБ, представители Управления по делам обороны Турксибского района Алматы и воспитанники военно-патриотического клуба "Жас сарбаз" поздравили фронтовика Таратунина Николая Александровича со 100-летием, сообщает Zakon.kz.

Ветеран родился 28 апреля 1923 года в деревне Починки Ярославской области. В 1941 году после окончания семилетки вслед за двумя старшими братьями и сестрой отправился на фронт добровольцем. Родные с войны не вернулись, а Николай Таратунин прошел это тяжелейшее испытание и выжил.

мероприятие

Фото: Алматинский гарнизон

Николай Александрович сражался в составе Западного, Сталинградского и Второго Украинского фронтов. Служил в разведке, часто действовал в тылу врага.

Был трижды ранен. В 1943 году после кровопролитного сражения на утро санитары выносили с поля боя погибших. Но к их удивлению красноармеец, которого погрузили на носилки для отправки на захоронение, открыл глаза.

мероприятие

Фото: Алматинский гарнизон

После войны фронтовик стал курсантом Алма-Атинского военного пехотного училища (ныне Военный институт Сухопутных войск). Окончив его, служил на границе с Турцией, Ираном, Китаем и Японией.

Почетный гражданин Республики Казахстан Николай Александрович Таратунин – кавалер ордена "Отечественной войны" I степени, двух орденов "Красной Звезды", ордена "Құрмет".

поздравление

Фото: Алматинский гарнизон

Сегодня юбиляр живет с сыном, у него трое внуков и четверо правнуков. Каждый год 9 мая они собираются вместе, чтобы поздравить фронтовика с Днем Победы.

Следует отметить, что военнослужащие Вооруженных сил особое внимание уделяют ветеранам Великой Отечественной войны, являющихся примером мужества и самоотверженного служения Родине. Они регулярно посещают их на дому, оказывают им необходимую помощь и поддержку.

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Анастасия Стативкина
Алматы
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