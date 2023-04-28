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Ситуация в Украине: ВСУ готовы к контрнаступлению, в РФ вводят пожизненное заключение за госизмену

Ситуация в Украине Фото: mil.gov.ua
В докладе МВФ указывается, что экономика России оказалась более устойчивой к санкциям, чем ожидалось, президент уверен, что Украину возьмут в НАТО и ЕС, сообщает Zakon.kz.
  • Власти Молдовы не разрешат Путину посетить республику, заявил молдавский премьер-министр Дорин Речан;
  • Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя слова Речана подчеркнул, что в Молдову "сейчас никто и не собирается", добавив, что "страны такой уже нет. Местные начальники ее продали Румынии, став предателями своей Родины";
  • Украина хочет поднять цену транзита российской нефти — она подала заявку на двухэтапное подорожание транспортировки с текущих €13,6 до €21 за тонну с 1 августа;
  • Экономика России оказалась более устойчивой к санкциям, чем ожидалось, говорится в докладе МВФ;
  • Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью La Vanguardia: передача Украине дополнительных 80 танков Leopard 1 начнется в середине этого года;
  • Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Путиным заявил о необходимости продления "зерновой сделки" — газета Sabah;
  • Песков прокомментировал состояние и перспективы зерновой сделки словами "воз и ныне там". Он отметил, что часть сделки, которая касалась российских поставщиков, до сих пор не выполнена;
  • США на этой неделе встречаются более чем с 40 союзниками НАТО и ЕС в Брюсселе по ускоренным поставкам оружия Украине — Пентагон;
  • В России вводится пожизненное заключение за госизмену — указ Путина;
  • Путин подписал закон о признании ветеранами ополченцев Донбасса и всех участников "СВО";
  • Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы к контрнаступлению и ждут решения командования. Об этом на брифинге заявил министр обороны республики Алексей Резников;
  • Польша потребует от Европейской комиссии проверить экспорт продовольствия из Украины на предмет рыночных нарушений, заявил премьер-министр Моравецкий;
  • Евросоюз обсуждает возможность введения экспортных ограничений в отношении стран, которые реэкспортируют санкционную продукцию в Россию — Financial Times;
  • Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в прямом эфире телеканала "Рада" заявил, что Китаю придется дистанцироваться от России, чтобы сохранить влияние на мировую экономику;
  • Президент Чехии Петр Павел выразил уверенность во вступлении Украины в НАТО и ЕС. По его словам, это вопрос не "если", а "когда";
  • Профильный комитет палаты представителей США принял резолюцию, которая обязывает власти страны раскрыть данные о численности американских военных в Украине.

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Россия Ситуация в Украине Европейская комиссия Европейский Союз Путин Владимир Эрдоган Реджеп Тайип Молдова США
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