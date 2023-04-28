Подведены итоги Республиканского турнира по рукопашному бою и самообороне на Кубок председателя КНБ

28 апреля завершился ведомственный чемпионат по рукопашному бою на Кубок председателя КНБ РК, который прошел в городе Щучинске в спортивном комплексе Жаксы-2, сообщает Zakon.kz.

Целью столь масштабного мероприятия стала популяризация здорового образа жизни, повышение уровня специальной физической подготовки сотрудников специальных структур Республики Казахстан, повышения спортивного мастерства и квалификации участников.

Бои проходили в двух разделах – самообороне с участием мужчин и женщин, а также рукопашном бою "стенка на стенку". В первом разделе бойцы демонстрировали навыки самообороны, где умело показывали свою технику. Далее соревнования продолжились в формате "стенка на стенку", где пять бойцов из одного региона один за другим выходили на ковер против участников из других областей.

В данном чемпионате приняли участие сотрудники 17 областных департаментов, трех городов республиканского значения, Центрального аппарата, а также учебных заведений КНБ.





"Такие мероприятия служат продвижением рукопашного боя как вида служебно-прикладного спорта. Участие в боях закаляет и дисциплинирует, воспитывает смелость, волю к победе", – поделился заместитель начальника ДКНБ Акмолинской области полковник Алихан Мукашев.

По результатам встречи 1 место занял Центральный аппарат, 2 место – Академия пограничной службы, 3 место – Департамент по Туркестанской область.



К слову, по информации организаторов, рукопашный бой является одной из важнейших составляющих программы физической подготовки сотрудников и военнослужащих. Его популяризации в органах национальной безопасности руководством ведомства уделяется большое внимание.