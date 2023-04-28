В центре поддержки детей в Актобе не приняли ребенка, изъятого у пьяной матери

Инспекторы и волонтеры в Актобе забрали малыша у пьющей матери и собирались разместить в спеццентре. Но администрация отказалась принимать мальчика, сообщает Zakon.kz.

Соцработники не усмотрели необходимости отбирать ребенка и потребовали вернуть его обратно в семью, передает КТК.

Полтора месяца назад волонтеры уже находили пятилетнего Сашу в чужой семье, где его оставила мать. А недавно соседи сообщили, что мальчик выглядывает из окна третьего этажа. В этот раз он был с матерью - женщина распивала спиртное с приятелями, не обращая на Сашу никакого внимания.

Полиция составила акт и забрала ребенка, чтобы временно разместить в специальном центре, куда обычно в таких ситуациях отводят детей. Но соцработники оказались отказались принимать и без того перепуганного мальчика. Волонтерам пришлось звонить руководству отдела образования, чтобы все-таки пристроить ребенка.

"Наш центр рассчитан на 40 детей. Но сейчас у нас здесь 43 ребенка, переполнено. Когда полиция привела мальчика, в документе было указано, что у родителей легкая степень опьянения. А это значит, что они контролируемы – и поэтому для нас это не повод для размещения. Но потом из облоно был звонок, нам предоставили фото, и мы приняли его". Директор центра поддержки детей "Аяла" Жанылсын Нургалиева

Пока Саша находится в центре. Вернут ли его матери или он останется под опекой государства, решит комиссия. Женщину, к слову, уже лишили родительских прав на двух других ее детей.

Накануне стало известно, что женщина, выбросившая новорожденного в мусорный бак Уральска, воспитывает троих детей.