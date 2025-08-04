Волк утащил ребенка в лес на глазах матери и брата в нидерландском заповеднике
Фото: pixabay
В нидерландском заповеднике на шестилетнего мальчика, который шел по тропе с матерью и младшим братом, напал волк, сообщает Zakon.kz.
По данным The Times, хищник неожиданно выбежал навстречу туристам. Его сначала приняли за игривую собаку, но зверь схватил ребенка и утащил его в лес.
Как уточняется, мальчика спасли прохожие. Двое мужчин избили хищника палками и отняли у него жертву. На спине ребенка остались раны, на которые наложили швы.
Предполагается, что нападение совершил волк по кличке Брэм. Он известен неоднократными нападениями на собак и людей в этом заповеднике. Местные власти разрешили охотникам отстрелить хищника, однако это так и не было сделано. Посетителей заповедника призвали не ходить туда с детьми и питомцами.
Ранее сообщалось, что тигрица атаковала сотрудника зоопарка в Индии.
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