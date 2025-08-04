Волк утащил ребенка в лес на глазах матери и брата в нидерландском заповеднике

В нидерландском заповеднике на шестилетнего мальчика, который шел по тропе с матерью и младшим братом, напал волк, сообщает Zakon.kz.

По данным The Times, хищник неожиданно выбежал навстречу туристам. Его сначала приняли за игривую собаку, но зверь схватил ребенка и утащил его в лес.

Как уточняется, мальчика спасли прохожие. Двое мужчин избили хищника палками и отняли у него жертву. На спине ребенка остались раны, на которые наложили швы.

Предполагается, что нападение совершил волк по кличке Брэм. Он известен неоднократными нападениями на собак и людей в этом заповеднике. Местные власти разрешили охотникам отстрелить хищника, однако это так и не было сделано. Посетителей заповедника призвали не ходить туда с детьми и питомцами.

Ранее сообщалось, что тигрица атаковала сотрудника зоопарка в Индии.