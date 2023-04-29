Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Пятилетняя девочка выпала из окна многоэтажки в Павлодарской области

Пятилетняя девочка выпала из окна многоэтажки в Павлодарской области Фото: Zakon.kz
Малышка выпала из окна пятого и этажа многоэтажки в селе Мойлды Павлодарской области и получила серьезные травмы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали врачи детской областной больницы, куда доставили ребенка после падения с высоты, у нее диагностированы серьезные травмы, передает Pavlodarnews.

"Пациентку осмотрели травматолог, хирург, реаниматолог. Экстренно госпитализировали в реанимационное отделение. При поступлении было тяжёлое состояние. Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, контузия правого лёгкого, тупая травма живота. Сделали операцию". Пресс-служба скорой помощи Павлодарской области

Малышка находится в реанимации. Медики оценивают состояние девочки как тяжелое.

В Костанае годовалый мальчик 25 апреля выпал из окна 3-го этажа и чудом остался жив. Пострадавшего доставили в реанимацию. Состояние мальчика тяжелое.

Читайте также

Скот погиб при пожаре в двух селах СКО

В Кентау мужчина избил и пытался изнасиловать 11-летнюю девочку

Крупную нарколабораторию ликвидировали в Алматы

Мария Мельникова
Павлодарская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане с 1 июля повысят пособие многодетным матерям
В Казахстане с 1 июля повысят пособие многодетным матерям
Суд оштрафовал пенсионерку за мат
Суд оштрафовал пенсионерку за мат
Новые правила проезда по платным дорогам
Оплату за проезд по платным дорогам будут взимать по новым правилам
Опубликован гороскоп на следующую неделю
Опубликован гороскоп на следующую неделю
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления