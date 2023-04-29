Пятилетняя девочка выпала из окна многоэтажки в Павлодарской области

Малышка выпала из окна пятого и этажа многоэтажки в селе Мойлды Павлодарской области и получила серьезные травмы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали врачи детской областной больницы, куда доставили ребенка после падения с высоты, у нее диагностированы серьезные травмы, передает Pavlodarnews.

"Пациентку осмотрели травматолог, хирург, реаниматолог. Экстренно госпитализировали в реанимационное отделение. При поступлении было тяжёлое состояние. Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, контузия правого лёгкого, тупая травма живота. Сделали операцию". Пресс-служба скорой помощи Павлодарской области

Малышка находится в реанимации. Медики оценивают состояние девочки как тяжелое.

В Костанае годовалый мальчик 25 апреля выпал из окна 3-го этажа и чудом остался жив. Пострадавшего доставили в реанимацию. Состояние мальчика тяжелое.

