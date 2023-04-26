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В Костанае годовалый мальчик выпал из окна

В Костанае годовалый мальчик выпал из окна Фото: Zakon.kz
В Костанае годовалый мальчик 25 апреля выпал из окна 3-го этажа и чудом остался жив, сообщает Zakon.kz.

Ребенок остался без присмотра взрослых, взобрался на подоконник, где было открыто окно, и выпал.

По информации ДЧС Костанайской области, пострадавший находится в реанимации. Состояние мальчика тяжелое.

Врачи поставили диагноз – закрытая черепно-мозговая травма.

ДЧС Костанайской области призывает родителей не оставлять без присмотра детей. В целях безопасности нужно установить на окна решетки или блокераторы.

"Помните, москитные сетки – не защита ребенка от падения", – говорится в сообщении. 

Ранее в Павлодаре трехлетний ребенок выпал из окна девятого этажа. Он получил травмы, не совместимые с жизнью.

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Анастасия Стативкина
Костанай Костанайская область
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