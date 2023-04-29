"Алтай" сыграет в полуфинале клубного ЧА-2023 по волейболу

Казахстанский женский волейбольный коллектив "Алтай" завоевал путевку в полуфинал клубного азиатского первенства-2023, который в эти дни проходит на площадках города Виньхук (Вьетнам), сообщает Zakon.kz.

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В заключительном матче группового раунда против команды из Гонконга "Хип Хин", казахстанские волейболистки были сильнее, итогом стала победа "Алтая" со счетом - 25:14, 25:8, 25:12. Этот успех позволил чемпионкам Казахстана со второго места в подгруппе В, с активом 3 победы, пробиться в стадию 1/2 финала данного турнира.

В полуфинале команда из Усть-Каменогорска ждет победителя подгруппы А. Будущий соперник станет известен после завершения групповых игр в данной группе. Там статус лучшей дружины в очном противостоянии вечером 29 апреля разыграют "Спорт Центр 1" (Вьетнам) - "Кинг Уэйл Тайбэй" (Китайский Тайбэй).

