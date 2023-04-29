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Ушел из жизни актер Сергей Колесников

Ушел из жизни актер Сергей Колесников Фото: wikimedia
На 68 году жизни скончался заслуженный артист России, известный актер и телевизионный ведущий Сергей Колесников, сообщает Zakon.kz.

По словам супруги Колесникова, он умер утром 29 апреля, причину смерти женщина не назвала. У артиста остались двое сыновей и три внучки.

Заслуженный артист России известен по сериалам "Петербургские тайны" и "Дальнобойщики", "Замерзшие души", "Черное море". Колесников также играл в театре и занимался дубляжом. 

Кроме того, он снимался в Голливуде и зрители помнят его роль в картине "Крепкий орешек - 5" с Брюсом Уиллисом. Несколько лет Колесников вел на телевидении популярную у дачников программу "Фазенда".

Сергей Колесников – российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ. Родился 4 января 1955 года. В 1978 году окончил Школу-студию МХАТ (курс Софьи Пилявской и Владимира Богомолова) и был принят в труппу Московского художественного театра. Дебютировал в роли уличного певца ("Жизнь Галилея").




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