"Законодательный бардак": в чем опасность электронных сигарет

Вейпы формируют у подростков привычку курить, что в последствии вовлекает детей в курение обычных сигарет. Такую корреляцию выявила группа американских исследователей, которая проанализировала данные около 1000 американских подростков, куривших в возрасте до 15 лет, сообщает Zakon.kz.

Им удалось доказать, что совмещавшие сигареты и вейпы подростки оканчивали школу, будучи заядлыми курильщиками, в два раза чаще тех, кто в юности курил только сигареты.



По мнению ученых, табачные гаджеты из рекламы средств отказа от курения для взрослых особенно вредны для молодежи. Кроме того, выяснилось, что, когда к обычным сигаретам добавляется вейп, он с большей вероятностью "закрепит" у тинейджера привычку курить и сигареты.

Экономист Эльдар Шамсутдинов считает, что те, кто в юности ограничивался обычными сигаретами без электронного табака, чаще сообщали, что смогли "слезть" с никотина в позднем подростковом возрасте. Эти результаты опубликовал журнал BMJ, Tobacco Control.

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По его словам, вейпы укореняют детское курение и "не помогают подросткам бросить курить".



Существуют несколько видов электронных курительных устройств: гаджеты для нагрева табака и вейпы с жидкостью.

Электронную сигарету также называют вейпом, помимо этого есть система нагревания табака. Первый преобразует жидкость в пар, а вторая нагревает палочку, набитую пропитанным глицерином табаком.

В случае нагревателей табака тоже образуется насыщенный никотином пар, но с другим составом. Все они негативно влияют на здоровье человека, так как содержат никотин или табак.

Говоря о международном опыте и о том, какой позиции сейчас придерживается мировое сообщество, Шамсутдинов отметил, что около 40 стран ввели полный запрет на электронные сигареты, а Китай закрыл продажи ароматизированных вейпов внутри страны, оставаясь при этом главным мировым поставщиком электронных сигарет.

Между тем, хэдлайнером вейп-движения является британский рынок. Страна распахнула двери электронным сигаретам в 2011 году, когда местный минздрав счел, что от них меньше вреда, чем от обычных сигарет. Хотя медики так и не пришли к консенсусу в отношении долгосрочных последствий, а в 2021 году британское правительство даже решило выписывать электронные сигареты по рецептам и выдавать их в аптеках.

"На британском рынке нелегальных вейпов сейчас полный хаос. Приобрести "одноразовку" или жидкость к вейпу можно в магазине сотовых телефонов, прачечной или даже в парикмахерской. Их яркие нарядные упаковки с героями мультфильмов облепили витрины, а сигареты с наклейкой о вреде на всю пачку спрятаны на задворках магазинных полок". Эльдар Шамсутдинов

Экономист подчеркнул, что сегодня 4,3 млн британцев курят электронные сигареты, а еще 10 лет назад их было всего 800 тысяч.

"Как мы видим, одно дело - запрет, и совсем другое – законодательный бардак, в котором вейперами становятся дети. По статистике 9% английских подростков в возрасте 11-18 лет попробовали вейпы". Эльдар Шамсутдинов

Спикер пояснил, что электронные сигареты позиционировались производителями, как способ помочь взрослым бросить курить, но продвигают их почему-то среди подростков.

"Никотиновая привычка формируется моментально, рука к вейпу тянется, как и к смартфону, который мы не выпускаем из рук от скуки, - отметил экономист". Эльдар Шамсутдинов

Так, по словам Шейлы Даффи, президента шотландской антитабачной НКО "ASH", табачные гиганты делают 15 % выручки на электронных сигаретах.

Теперь же Великобритания собирается сменить курс, находясь на пороге ужесточения законодательства в отношении электронных сигарет.

Конечно, есть и другие страны, которые по разным соображениям запретили электронные сигареты.

На вопрос о том, какова ситуация в Казахстане, Эльдар Шамсутдинов ответил, что страна не осталась в стороне и регулирует оборот электронных сигарет, но, как обычно, строгость закона нивелируется его неисполнением.

"Закон не работает и результата нет. Открытые витрины с электронными сигаретами стоят рядом с кассой, хотя в стране действует запрет на выкладку табака и никотина. Практически никто не проверяет возраст подростков при покупке". Эльдар Шамсутдинов

Эксперт считает, что по этой причине регулирование табака в Казахстане выглядит скорее как инструмент коррупционного торга законотворцев, чем забота о здоровье населения.

Фото: akorda.kz

Что довольно странно на фоне высказывания главы государства Касым-Жомарт Токаева о том, что нельзя допустить укоренения пагубных привычек среди молодежи.



"Сейчас многие подростки, школьники стали употреблять электронные сигареты, которые можно легко приобрести в любом магазине", - подчеркнул он.

Глава государства назвал эту ситуацию "очень опасной".