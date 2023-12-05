Запрет электронных сигарет одобрили во Франции

Национальная Ассамблея Франции единогласно поддержала законопроект, который полностью запрещает оборот одноразовых электронных сигарет. Таким образом французские законодатели хотят защитить здоровье молодежи, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает ABC News 5 декабря, во Франции одобрили запрет на одноразовые электронные сигареты. За счет этого власти стремятся защитить молодежь от негативного влияния никотина и снизить воздействие на окружающую среду.

Законопроект приняли поздним вечером 4 декабря. В его поддержку высказались 104 члена Национальной Ассамблеи, против не высказался никто. Теперь документ отправят в Сенат, который должен будет окончательно утвердить его. Сам запрет предположительно вступит в силу в сентябре 2024 года.

Речь в законопроекте идет об одноразовых электронных сигаретах – небольших устройствах на литиевых батарейках, которые особенно популярны у подростков за счет "сладких" ароматов. Такие сигареты не содержат непосредственно табака, но в них все равно есть никотин, вызывающий зависимость. Перезарядить такое устройство невозможно, и батарейки отправляются на свалки, где содержащиеся в них вредные вещества накапливаются в земле. Одноразовые электронные сигареты во Франции продают примерно по 10 евро (5019 тенге) за штуку.

Запрет не коснется вейпов, которые предусматривают многократное использование.

Франция – не единственная страна, где ведут борьбу с электронными сигаретами. Сейчас аналогичные меры рассматривают в Великобритании, Ирландии и Германии. Новая Зеландия и Австралия ранее уже ввели подобные запреты.

Ранее казахстанские депутаты потребовали от правительства поскорее решить судьбу вейпов в Казахстане.