Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Запрет электронных сигарет одобрили во Франции

Запрет на электронные сигареты одобрили во Франции Фото: pexels
Национальная Ассамблея Франции единогласно поддержала законопроект, который полностью запрещает оборот одноразовых электронных сигарет. Таким образом французские законодатели хотят защитить здоровье молодежи, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает ABC News 5 декабря, во Франции одобрили запрет на одноразовые электронные сигареты. За счет этого власти стремятся защитить молодежь от негативного влияния никотина и снизить воздействие на окружающую среду.

Законопроект приняли поздним вечером 4 декабря. В его поддержку высказались 104 члена Национальной Ассамблеи, против не высказался никто. Теперь документ отправят в Сенат, который должен будет окончательно утвердить его. Сам запрет предположительно вступит в силу в сентябре 2024 года.

Речь в законопроекте идет об одноразовых электронных сигаретах – небольших устройствах на литиевых батарейках, которые особенно популярны у подростков за счет "сладких" ароматов. Такие сигареты не содержат непосредственно табака, но в них все равно есть никотин, вызывающий зависимость. Перезарядить такое устройство невозможно, и батарейки отправляются на свалки, где содержащиеся в них вредные вещества накапливаются в земле. Одноразовые электронные сигареты во Франции продают примерно по 10 евро (5019 тенге) за штуку.

Запрет не коснется вейпов, которые предусматривают многократное использование.

Франция – не единственная страна, где ведут борьбу с электронными сигаретами. Сейчас аналогичные меры рассматривают в Великобритании, Ирландии и Германии. Новая Зеландия и Австралия ранее уже ввели подобные запреты.

Ранее казахстанские депутаты потребовали от правительства поскорее решить судьбу вейпов в Казахстане.

Читайте также

Восемь человек погибли и более 9500 эвакуированы из-за наводнений в Индии
Наводнения в Индии: восемь погибших, 9500 эвакуированных
Макгрегор назвал себя президентом
Конор Макгрегор назвал себя президентом Ирландии
Самка кенгуру избила полицейского в Канаде
Самка кенгуру избила полицейского в Канаде
Никита Дробны
Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцам обойти уловки интернет-мошенников
Аферисты выходят на новый уровень: как казахстанцам не попасться на их крючок
В Казахстане будут выплачивать новое спецпособия с 1 января 2024 года
Новое спецпособие будут получать казахстанцы с 1 января 2024 года
Неожиданное заявление сделала Ерке Есмахан
Неожиданное заявление сделала Ерке Есмахан
Как я 1 января работодатели будут перечислять обязательные пенсионные взносы за сотрудников
Как с 1 января 2024 года работодатели будут перечислять обязательные пенсионные взносы за сотрудников
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: