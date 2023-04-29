Чем опасен для здоровья шашлык

Врач-диетолог Наталья Нефедова рассказала о том, что неправильно приготовленный шашлык может быть опасен для здоровья, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, при такой ситуации повышается риск развития рака толстой кишки и поджелудочной железы.

"Во время приготовления шашлыка выделяются канцерогенные соединения – гетероциклические амины (ГЦА) и полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). И те, и другие повышают риск развития рака толстой кишки и поджелудочной железы. Кроме того, чрезмерное употребление обугленного мяса и вдыхание дыма от гриля может потенциально спровоцировать респираторные и сердечно-сосудистые заболевания", – рассказала специалист "Газете.Ru".

Чтобы избежать негативного влияния на здоровье, Нефедова посоветовала использовать более постные куски мяса, не пренебрегать мариновкой и не передерживать шашлык на огне.

"Рекомендую готовить шашлык на более низких температурах, не передерживать мясо на гриле, избегать подгорания и обугливания. Маринование с использованием кислых ингредиентов, таких как лимонный сок, уксус или вино, может помочь уменьшить образование ГЦА до 90%. Добавление трав и специй, например, розмарина, орегано и чеснока, также может оказывать защитное действие против канцерогенных соединений", – добавила врач.

Ранее диетолог рассказала, какую пользу приносит шашлык для здоровья.

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