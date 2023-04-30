Продажа "Манчестер Юнайтед": шейх из Катара может купить МЮ за $6,3 млрд

В рамках третьего раунда подачи заявок на покупку "Манчестер Юнайтед" катарский шейх Хамад бен Джасима бен Джабера Аль Тани заявил, что готов заплатить за покупку 5 млрд фунтов стерлингов или $6,3 млрд сообщает Zakon.kz

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Как сообщает Bloomberg МЮ хочет купить и британский миллиардер, владелец транснациональной химической компании Ineos Джим Рэтклифф. Неизвестно, какую сумму предложил он.

Как сообщали ранее в ноябре 2022 г. было объявлено, что семья Глейзер, которой с 2005 года принадлежит «Манчестер Юнайтед», рассматривает вариант продажи команды. Руководство МЮ поручило инвестиционным банкирам оценить варианты с привлечением новых инвестиций в команду, возможность реконструкции стадиона и инфраструктуры, расширения коммерческой деятельности МЮ в глобальном масштабе, а также полной или частичной продажи клуба.



